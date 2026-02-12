Club Náutico Santa Eulalia. Un referente en crecimiento que mira al mar y a la sociedad

El Club Náutico Santa Eulalia vive uno de los momentos más dulces de su historia. Situado en el corazón de Santa Eulària des Riu, el club se ha consolidado en los últimos años como un auténtico motor deportivo, social y medioambiental, acercando el mar y los deportes acuáticos a toda la villa.

Temporada tras temporada, el crecimiento del club es evidente. Cada año son más los deportistas que se suman a la práctica de disciplinas como la vela, el piragüismo, la natación o la pesca, atraídos no solo por unas instalaciones y un entorno privilegiados, sino también por un proyecto deportivo sólido, inclusivo y ambicioso.

Este aumento de participación va de la mano de los grandes logros cosechados por sus deportistas. La pasada temporada dejó un buen balance, con un total de 14 medallas nacionales, un hito que confirma el alto nivel competitivo del club. El equipo de natación logró siete medallas nacionales, gracias al talento y esfuerzo de Renee Álvarez, Ania Ferrer y Maria Torres. Por su parte, el equipo de piragüismo igualó ese éxito con siete medallas, firmadas por Anna Pelletey, Fidel Griffiths, Felipe Aitta, Izan Pascual, Jordi Colomar, Candela Botran y Marcel·lí Griffiths. Resultados que reflejan el excelente trabajo técnico y formativo que se desarrolla desde la base.

Más allá del ámbito deportivo, el Club Náutico Santa Eulalia destaca también por el alto nivel alcanzado en la organización de eventos, situándose ya en el panorama nacional e internacional. Para esta temporada, el club organizará más de diez eventos a nivel local, demostrando una capacidad organizativa cada vez más consolidada.

Entre las citas más relevantes del calendario 2026 destaca la Copa del Mundo de Aguas Abiertas, que se celebrará por segundo año consecutivo, organizada por la Real Federación Española de Natación (RFEN), y en la que el club participa activamente siguiendo sus directrices, demostrando una vez más el rigor, la profesionalidad y la excelencia que definen al CNSE.

Asimismo, el calendario se completa con eventos de gran prestigio organizados por el propio club, como Ultraswim Ibiza, la 3ª etapa de la Copa de España de Aguas Abiertas, el Campeonato de España de Roca y el Campeonato de Ibiza de Windsurf, entre otros, reforzando la proyección deportiva y organizativa del club a nivel nacional e internacional.

El compromiso del club va mucho más allá de la competición. El Club Náutico Santa Eulalia impulsa importantes proyectos sociales y medioambientales, fiel a su filosofía de devolver a la comunidad parte de lo que el mar ofrece. Iniciativas como el Proyecto P02idonia, centrado en la protección y concienciación sobre este ecosistema clave del Mediterráneo, o Navegamos Todos, orientado a la inclusión y accesibilidad al deporte náutico, son claros ejemplos de un club comprometido con su entorno y con las personas.

El Club Náutico Santa Eulalia es hoy mucho más que un club deportivo. Es un punto de encuentro, un espacio de formación, un referente organizativo y un agente activo en la protección del medio marino. Un gran club para todos, que sigue acercando el mar y el deporte acuático a Santa Eulària des Riu, mirando al futuro con ambición, responsabilidad y pasión por el mar.