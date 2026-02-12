Chinois Ibiza prepara un "jardín de ilusiones" para las noches de domingo

Bedouin traerá de vuelta su concepto 'SAGA' a Chinois Ibiza con una nueva temporada dominical que se extenderá del 21 de junio al 4 de octubre. La residencia, nacida en 2017 y convertida con los años en una de las citas fijas del circuito underground de la isla, abre ahora "un nuevo capítulo" en el club de la Marina, ubicado dentro del Ibiza Gran Hotel, según ha informado la organización.

SAGA en Chinois Ibiza. / Chinois

El dúo —formado por Tamer Malki y Rami Abousabe— plantea 'SAGA' como una experiencia con sonido inmersivo, visuales sensuales y una atmósfera que, en palabras del proyecto, busca reforzar la conexión y la comunidad en la pista. El concepto musical se apoya en su mezcla característica de deep y melodic house con músicas del mundo, con influencias que miran a Oriente Medio y el norte de África reinterpretadas desde la electrónica contemporánea.

'Garden of Illusions', la narrativa de 2026

La temporada de este año estará marcada por el lema 'Garden of Illusions' (Jardín de las Ilusiones), que la organización presenta como una "mitología viva" que se irá desarrollando a lo largo del verano. La idea, explican, juega con el contraste entre el jardín como símbolo de crecimiento y armonía, y la ilusión como elemento de inestabilidad, "donde nada es exactamente lo que parece", invitando al público a un viaje de tintes oníricos en el que "la realidad se curva y el tiempo se disuelve".

En ese marco, Bedouin celebra su regreso a Chinois como una vuelta a un lugar "que evoluciona constantemente". "Hay una conexión profunda en esa pista de baile y cada noche se convierte en su propio viaje con la isla, la gente y, lo más importante, la música", señalan en un comunicado, en el que avanzan que esperan "escribir juntos el próximo capítulo de 'SAGA'".

Invitados por anunciar y una lista de antecedentes de peso

Los artistas invitados de 2026 se anunciarán "próximamente", manteniendo la tradición de carteles "cuidadosamente curados". En ediciones anteriores, la residencia ha contado con nombres como Damian Lazarus, DJ Tennis, Seth Troxler, Desiree, Jan Blomqvist, Jimi Jules, Joseph Capriati, Mano Le Tough, Nandu o WhoMadeWho, entre otros.

'SAGA' llega a esta nueva etapa después de un verano 2025 que, según la organización, fue creciendo "semana a semana" y tras recibir el Vicious Award 2025 a Mejor Fiesta House de Ibiza, un reconocimiento con el que el proyecto refuerza su perfil como uno de los encuentros más consolidados para público internacional en la escena de la isla. Con una "producción elevada", una visión creativa renovada y una programación por desvelar, Bedouin promete una temporada "más grande y audaz" en Chinois Ibiza.