La borrasca 'Nils' obliga a cancelar 14 vuelos en Ibiza y desvía otros dos

El aeropuerto de Ibiza ha sufrido este jueves la cancelación de 14 conexiones debido a la borrasca 'Nils' que ha dejado fuertes rachas de viento durante la jornada que han complicado la operativa en la isla. Según los datos facilitados por la entidad gestora AENA, en el aeropuerto de Ibiza se han producido siete cancelaciones de llegada y siete de salida vinculadas a conexiones con Barcelona y Palma.

Además, se han registrado dos desvíos, uno de ellos en un vuelo Sevilla-Ibiza, que se ha redirigido a Valencia, y otro Londres-Ibiza que ha aterrizado en Alicante. La programación prevista para la jornada en Ibiza es de 70 vuelos, han indicado desde Aena. Aena no ha facilitado una cifra cerrada de retrasos debido a la borrasca, al señalar que pueden obedecer a diversos motivos y a que los datos varían de forma constante a lo largo del día.

Las rachas máximas de viento registradas este jueves en Ibiza han alcanzado los 105 kilómetros por hora en el aeropuerto de es Codolar, donde también se han medido picos de 70 y 60 kilómetros por hora, en Vila y Sant Antoni, respectivamente, según los datos disponibles. En Formentera, la racha más intensa ha llegado a los 64 kilómetros por hora.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo por fenómenos costeros hasta las 18 horas de este jueves, con viento del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas que podrían alcanzar entre los tres y cuatro metros.

Aviso naranja el viernes y sábado

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este viernes el aviso naranja por fenómenos costeros en Ibiza y Formentera, vigente entre las 12 y la medianoche. Se prevé viento del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7), con olas de entre tres y cuatro metros, aunque la ola máxima podría alcanzar entre seis y ocho metros. Asimismo, la Aemet mantiene el aviso amarillo por viento durante la misma franja horaria, con rachas máximas previstas de hasta 80 kilómetros por hora, de componente oeste. En zonas elevadas y cabos, las rachas podrían superar los 120 kilómetros por hora.

Durante toda la jornada del sábado estará vigente el aviso amarillo por viento, con rachas máximas previstas de hasta 70 kilómetros por hora, de componente norte y noroeste. En cuanto al estado de la mar, el aviso comenzará siendo amarillo entre la medianoche y las 15 horas, con viento del oeste y noroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de entre tres y cuatro metros. A partir de las 15 horas y hasta la medianoche, el aviso pasará a nivel naranja por fenómenos costeros, con viento del norte y noroeste de 50 a 70 kilómetros por hora (fuerza 7 a 8), olas de cuatro metros y una altura máxima que podría alcanzar los ocho metros.