La borrasca Nils en Ibiza: 25 actuaciones de los bomberos y más de 33 incidentes registrados por el 112

La borrasca Nils, que afecta este jueves a Ibiza y Formentera, con avisos amarillos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 16 horas, ha obligado a realizar 25 actuaciones a los bomberos hasta las 14.15 horas, según el balance facilitado por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos del Consell de Ibiza.

De estas intervenciones, 23 han sido asistencias técnicas, principalmente por la caída de árboles, ramas, carteles y elementos del mobiliario urbano. Además, se han registrado dos incendios de restos de poda y materiales similares, aunque uno de ellos fue finalmente anulado. Las actuaciones se han distribuido por todos los municipios: siete en Santa Eulària, seis en Ibiza, seis en Sant Josep, cuatro en Sant Antoni y tres en Sant Joan. Hasta el momento no se han registrado daños personales de gravedad.

Temporal en es Codolar. / Toni Escobar

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha contabilizado entre la medianoche y las 15 horas un total de 33 incidentes en Ibiza relacionados con la meteorología adversa. Diez de ellos han sido en el municipio de Ibiza y seis tanto en Sant Joan como en Santa Eulària— y uno en Formentera. En Sant Josep se han producido nueves incidencias, según ha informado el Ayuntamiento josepí, relacionadas con árboles y ramas caídas.

En total se han contabilizado 267 incidentes en Baleares. En cuanto a la tipología, destacan 60 avisos por riesgo de desprendimiento, 59 por desprendimiento de elementos urbanos, 54 por caída de árboles en la calzada, 42 por caída de árboles y 26 por obstáculos o presencia de líquidos en la vía. El dispositivo de emergencias continúa activo mientras se mantiene la alerta y las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente en desplazamientos y en zonas arboladas.

Aviso amarillo para este jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado para este jueves el aviso amarillo por fenómenos costeros y viento en Ibiza y Formentera. En el caso del viento, el aviso estará vigente entre las 12 y las 16 horas, con rachas máximas previstas de hasta 80 kilómetros por hora, de componente oeste y noroeste. Asimismo, el aviso por fenómenos costeros se extenderá desde las 12 hasta las 18 horas, con viento del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas que podrían alcanzar entre los 3 y 4 metros.

Las rachas máximas de viento registradas este jueves en Ibiza han alcanzado los 105 kilómetros por hora en el aeropuerto de es Codolar, donde también se han medido picos de 70 y 60 km/h, en Vila y Sant Antoni, respectivamente, según los datos disponibles. En Formentera, la racha más intensa ha llegado a los 64 kilómetros por hora.

Aviso naranja el viernes y sábado

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este viernes, 13 de febrero, el aviso naranja por fenómenos costeros en Ibiza y Formentera, vigente entre las 12 y la medianoche. Se prevé viento del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7), con olas de entre tres y cuatro metros, aunque la ola máxima podría alcanzar entre seis y ocho metros. Asimismo, la Aemet mantiene el aviso amarillo por viento durante la misma franja horaria, con rachas máximas previstas de hasta 80 km/h, de componente oeste. En zonas elevadas y cabos, las rachas podrían superar los 120 km/h.

Durante toda la jornada del sábado estará vigente el aviso amarillo por viento, con rachas máximas previstas de hasta 70 kilómetros por hora, de componente norte y noroeste. En cuanto al estado de la mar, el aviso comenzará siendo amarillo entre la medianoche y las 15 horas, con viento del oeste y noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de entre tres y cuatro metros. A partir de las 15 horas y hasta la medianoche, el aviso pasará a nivel naranja por fenómenos costeros, con viento del norte y noroeste de 50 a 70 km/h (fuerza 7 a 8), olas de cuatro metros y una altura máxima que podría alcanzar los ocho metros.