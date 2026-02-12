Una parrilla, sombrillas, un horno, una tortuga muerta y mucha basura: siete voluntarios se unen para limpiar una cala escondida del norte de Ibiza

Una paellera, una parrilla, un horno de hierro, ropa de cama, estructuras de aluminio, restos de tiendas de campaña, sombrillas abandonadas, una peluca, bolas de golf, fibra de vidrio, plásticos de todo tipo e incluso una tortuga muerta. Estos fueron solo algunos de los residuos retirados durante una jornada de limpieza realizada recientemente en Caló de s’Illa y alrededores, en el norte de Ibiza, dentro de un espacio protegido de la Xarxa Natura 2000.

La acción se ha prolongado durante casi tres horas y permite retirar varios sacos de gran capacidad, además de hierros y restos voluminosos que se encontraban ocultos entre las rocas y la posidonia. "Desafortunadamente, no pudimos acabar con los miles de plásticos que se esconden entre los escombros que trajo el mar con los temporales, pero pusimos todo de nuestra parte", explica Naor Shaharabani, impulsor de la iniciativa.

La limpieza la llevó a cabo por un grupo reducido de siete voluntarios, una decisión tomada de forma consciente para no alterar el entorno. "Estamos en una zona protegida y no queríamos sobreexponer algunas áreas que es mejor mantener alejadas de las masas", señala Shaharabani, guía de senderismo y educador ambiental, nacido y criado en Ibiza.

El origen de la iniciativa se remonta a una ruta guiada realizada días antes entre Benirràs y Cala Xarraca, cuando el propio Naor detectó restos que evidenciaban que alguien había vivido durante un tiempo en la zona. "Había almohadas, ropa de cama, utensilios de cocina… Seguramente, a causa de los temporales, esa persona perdió su 'residencia'. Esto refleja también la situación que se vive en la isla, donde cada vez es más difícil dormir bajo un techo".

Recolección de residuos Caló de s’Illa / Naor Shaharabani

Además de residuos domésticos y materiales voluminosos, los voluntarios encontraron numerosos restos arrastrados por el mar. “Es inevitable que el mar nos devuelva la basura”, afirma Shaharabani, "pero podemos poner un poco de nuestra parte para cuidar el lugar que llamamos hogar".

La respuesta del grupo fue muy positiva. "La gente se volcó desde el principio y se fue muy contenta. Estoy seguro de que ver este tipo de acciones motiva a otros a salir y limpiar por su cuenta".

Ibiza merece ser cuidada

La intención es repetir la experiencia. "Ibiza merece ser cuidada siempre, sobre todo en un momento en el que se mira más por el urbanismo y el lujo que por el entorno natural", afirma. "No somos los únicos habitantes de la isla; convivimos con miles de especies y nuestra salud es directamente proporcional a la del entorno" cuenta el impulsor de la actividad haciendo énfasis en la importancia de cuidar entre todos los espacios de la isla y los animales que la habitan.