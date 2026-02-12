Asperger Ibiza y Formentera premia Picto Sant Antoni por facilitar la inclusión de las personas con TEA

La Asociación Asperger de Ibiza y Formentera (AIF) entregará el miércoles 18 de febrero, Día Internacional del Asperger, su galardón anual al proyecto Picto Sant Antoni, por considerarlo una herramienta de inclusión que facilita la comunicación y la orientación de las personas con trastorno del espectro autista (TEA). El acto será a las 10 horas en el IES Quartó de Portmany.

AIF recuerda que el Asperger continúa siendo poco visible en las Pitiüses, especialmente en mujeres y en personas de más edad, que a menudo aprenden a “enmascarar” rasgos para encajar socialmente. Con el objetivo de informar, derribar mitos y reforzar el apoyo entre familias, la entidad ha organizado varias actividades.

La primera cita será el sábado 14, de 11 a 16 horas, en la casa payesa de Can Tomeu (Eivissa), con convivencia y propuestas lúdicas en un entorno controlado, con zona sensorial y de descanso. El domingo 15, la asociación participará en la Fira Artesanal del Puig de Missa (Santa Eulària) con un puesto informativo y de venta solidaria para recaudar fondos.

El proyecto premiado parte de una necesidad concreta: muchas personas con TEA utilizan pictogramas en el ámbito escolar, pero fuera no encuentran estos apoyos visuales. La iniciativa prevé implantarlos por fases en el CEIP Can Coix, en equipamientos próximos y en dependencias municipales, invitando también a comercios a sumarse. Tras la entrega del premio, a las 11.00 horas se instalará una mesa informativa en Vara de Rey (Eivissa) y durante la jornada se ofrecerán charlas en centros educativos de Ibiza y Formentera.