Aplazada la decisión para subir el precio de la ecotasa

La reunión de la mesa del Pacto por la Sostenibilidad acordó ayer aplazar la votación de la propuesta para subir el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) con el objetivo de abordar primero dónde se destinarán los fondos que se recauden. «Intentaremos que no se eternice», dijo la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, tras la reunión, en la que se debatió la propuesta acordada entre el PSIB y el Govern.

Según Cabrer, todos los asistentes coincidieron en que el debate «tiene que ir un poco más allá» y analizar cuál tiene que ser el objetivo de los fondos que se recaudan con el ITS. «Ha quedado un poco patente que todos quieren hacer una reflexión».

En esta línea, se plantea la posibilidad de recurrir a algún experto para, dijo la consellera, alinear el objetivo de este impuesto con las bases de la Agenda de Transición -el documento que elaboró el Pacto que marca la hoja de ruta hacia la sostenibilidad-.

Tras tomar esta decisión, la Mesa del Diálogo Social se reunirá para decidir si hay que recurrir a un especialista, detalló la consellera.

Preguntada por si la votación de la propuesta podría ser antes del verano, Cabrer aseguró que se intentará que «no se eternice» y «ser ágil». «Respetaremos los tiempos de todos los que intervienen en esta mesa». En líneas generales, la propuesta plantea subir el ITS durante los meses de verano, reducirlo durante los meses de temporada baja y eliminarlo para los residentes en Balears.

Los sindicatos

Los sindicatos CCOO y UGT se mostraron favorables a la subida del ITS y, el primero, pidió también un cambio en la manera de trabajar del Pacto por la Sostenibilidad.

Así, el secretario general de CCOO Baleares, José Luis García, criticó el funcionamiento del Pacto por la Sostenibilidad, advirtiendo que «ya no cumple las expectativas» que tenía el sindicato.

Según indicó CCOO en un comunicado , a su entender el Pacto tendría que ser un instrumento eficaz para el cambio del modelo económico, definiendo objetivos y medidas.

No obstante, lamentó que solo se han presentado acciones aisladas sin planificación previamente consensuada.

Por ejemplo, critica que el Govern presentara el sistema de monitorización de playas en la feria turística Fitur antes que en el Pacto.

El secretario general advirtió que «no piensa jugar a avalar al Govern si no se da un cambio de rumbo en la manera de funcionar».

Sobre el ITS, CCOO entiende este impuesto como un elemento desincentivador de la llegada masiva de turistas en los meses de temporada alta y, por ello, propuso un aumento a 15 euros por persona y día.

Finalmente, desde el sindicato se oponen a la posibilidad de que una parte del ITS lo recauden los consells insulares para adaptarlo a su realidad.