Alerta naranja en Ibiza y Formentera: ráfagas de viento de 105 km/h

La borrasca 'Nils' golpea con fuerza en las Pitiusas

Temporal de viento en Ibiza

Temporal de viento en Ibiza / J.A. Riera

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

El viento que llega de la mano de la borrasca 'Nils' no da tregua en las Pitiusas y en la mañana de este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevó de amarilla a naranja (peligro importante) la alerta por vientos y fenómenos costeros en Ibiza y Formentera.

Según las previsiones publicadas por el organismo, hasta el mediodía las ráfagas de viento proveniente del sector oeste podrían alcanzar los 90 km/h. Sin embargo, la misma Aemet informa en su sitio web que a las 7 de la mañana se han registrado rachas de 105 km/h. Esta situación obligó a las aerolíneas que operan en Ibiza a retrasar todos sus vuelos matutinos.

Las rachas de viento en Ibiza alcanzan los 105 km/h

Las rachas de viento en Ibiza alcanzan los 105 km/h / Aemet

Además de los 105 km/h del Codolar, se han alcanzado rachas máximas de 93,3 km/h en Formentera, 80,6 km/h en Talamanca, 63 km/h en Vila y 57 km/h en Sant Antoni.

Con respecto a las costas, la agencia anuncia viento del oeste de entre 55 y 70 km/h y olas de 3 a 4 metros, con posibilidad de olas individuales que alcanzarían alturas máximas de entre 6 y 8 metros. Frente a esta previsión, el puerto de Ibiza se encuentra cerrado desde las 6 de la mañana.

La alerta naranja se mantendrá activa hasta el mediodía en las Pitiusas, cuando el peligro pasará de ser "importante" a "bajo" (alerta amarilla).

