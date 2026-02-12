Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta por la borrasca 'Nils' en Ibiza: sigue la evolución del tiempo en directo

El temporal deja por el momento vuelos cancelados, caídas de árboles, dos incendios por quemas de rastrojos, así como actividades culturales canceladas como el 'Dijous Llarder' de Vila

Temporal en es Codolar.

Temporal en es Codolar. / Toni Escobar

Redacción Digital

Ibiza

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo para este jueves el aviso amarillo por fenómenos costeros hasta las 17.59 horas, con viento del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas que podrían alcanzar entre los 3 y 4 metros. El viernes y sábado vuelve el aviso naranja por fenómenos costeros y el amarillo por fuertes racha de viento.

