Alerta por la borrasca 'Nils' en Ibiza: sigue la evolución del tiempo en directo

La borrasca Nils en Ibiza: 25 actuaciones de los bomberos y más de 33 incidentes registrados por el 112

La borrasca Nils, que afecta este jueves a Ibiza y Formentera, con avisos amarillos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 16 horas, ha obligado a realizar 25 actuaciones a los bomberos hasta las 14.15 horas en varios puntos de la isla. De estas intervenciones, 23 han sido asistencias técnicas, principalmente por la caída de árboles, ramas, carteles y elementos del mobiliario urbano. Además, se han registrado dos incendios de restos de poda y materiales similares, aunque uno de ellos fue finalmente anulado.

