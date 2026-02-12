En Directo
Meteorología
Alerta por la borrasca 'Nils' en Ibiza: sigue la evolución del tiempo en directo
El temporal deja por el momento vuelos cancelados, caídas de árboles, dos incendios por quemas de rastrojos, así como actividades culturales canceladas como el 'Dijous Llarder' de Vila
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo para este jueves el aviso amarillo por fenómenos costeros hasta las 17.59 horas, con viento del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas que podrían alcanzar entre los 3 y 4 metros. El viernes y sábado vuelve el aviso naranja por fenómenos costeros y el amarillo por fuertes racha de viento.
Nuria García Macias
El viento tumba de raíz un árbol en Ibiza
Las fuertes rachas de viento que está registrando Ibiza a causa de la borrasca Nils ha provocado la caída de un árbol de grandes dimensiones en la esquina entre la calle Canarias y Obispo Gonzalez Abarca, cerca de las 14 horas de este jueves.
Redacción Ibiza
Ibiza cancela todos los actos de Carnaval de este jueves por las fuertes rachas de viento
El Ayuntamineto de Ibiza cancela todos los actos de Carnaval de este jueves por la alerta naranja por fuertes vientos provocados por la borrasca 'Nils' a su paso por Ibiza. El vendaval, con rachas de viento de hasta 105 kilómetros por hora, ha desplomado numerosos árboles en toda la isla.
Nuria García Macias
Dos vecinos de Ibiza atrapados al tumbar el viento un árbol sobre su casa
Las fuertes rachas de viento provocadas por la borrasca 'Nils' han tumbado un árbol sobre una casa de sa Penya de Ibiza este jueves. Las ramas han bloqueado la puerta principal de la vivienda, lo que ha dejado a dos personas atrapadas en el interior.
Verónica Carmona
La borrasca Nils en Ibiza: 25 actuaciones de los bomberos y más de 33 incidentes registrados por el 112
La borrasca Nils, que afecta este jueves a Ibiza y Formentera, con avisos amarillos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 16 horas, ha obligado a realizar 25 actuaciones a los bomberos hasta las 14.15 horas en varios puntos de la isla. De estas intervenciones, 23 han sido asistencias técnicas, principalmente por la caída de árboles, ramas, carteles y elementos del mobiliario urbano. Además, se han registrado dos incendios de restos de poda y materiales similares, aunque uno de ellos fue finalmente anulado.
Marta Torres Molina
El viento azota Ibiza: árboles y palmeras desplomadas sobre coches y carreteras
La borrasca 'Nils' está dejándose notar a su paso por Ibiza. El vendaval de esta noche y de esta mañana, cuando se han alcanzado rachas de viento de hasta 105 kilómetros por hora ha sembrado la isla de árboles desplomados. Prácticamente en todos los municipios se están notando las consecuencias del temporal y las brigadas de jardines y limpieza de los ayuntamientos apenas dan abasto para retirar los destrozos.
