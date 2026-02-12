Turismo
El aeropuerto de Ibiza reduce su actividad en el primer mes del año
El tráfico nacional retrocede y el internacional mejora ligeramente
El aeropuerto de Ibiza cerró el mes de enero con 199.053 pasajeros, una cifra que supone un descenso del 5,6% en comparación con el mismo mes de 2025, según la estadística mensual de AENA difundida este jueves.
Del total de pasajeros, 180.549 se desplazaron en conexiones nacionales, lo que representa una bajada del 6,8% respecto a enero del año pasado. En cambio, el tráfico internacional sumó 17.372 viajeros, un dato que supone un incremento del 2,5% interanual.
En cuanto a la operativa, el aeropuerto ibicenco atendió 2.555 vuelos entre despegues y aterrizajes, un 4,5% menos que en enero de 2025.
Países Bajos, el principal mercado internacional
Por mercados internacionales, Países Bajos lideró el volumen de pasajeros en enero con 7.800 viajeros, seguido por Reino Unido (3.675), Alemania (2.925) y Francia (1.488), de acuerdo con los datos facilitados por AENA.
En el conjunto de los aeropuertos del Grupo AENA (46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil), se registraron 25.830.159 pasajeros en el primer mes de este año, un 3,3% más que en el mismo mes del año anterior. Además, se gestionaron 221.194 movimientos de aeronaves, un 0,7% menos que en 2025, según la misma estadística.
Suscríbete para seguir leyendo
- Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Dos heridos graves tras chocar un coche y una moto en Ibiza
- Los residentes de Ibiza y Formentera tendrán excepciones para entrar en Mallorca con sus vehículos
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
- Un tiburón de grandes dimensiones nada en el puerto de Ibiza
- Estos son los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni 2026