El aeropuerto de Ibiza reduce su actividad en el primer mes del año

El aeropuerto de Ibiza cerró el mes de enero con 199.053 pasajeros, una cifra que supone un descenso del 5,6% en comparación con el mismo mes de 2025, según la estadística mensual de AENA difundida este jueves.

Del total de pasajeros, 180.549 se desplazaron en conexiones nacionales, lo que representa una bajada del 6,8% respecto a enero del año pasado. En cambio, el tráfico internacional sumó 17.372 viajeros, un dato que supone un incremento del 2,5% interanual.

Archivo - Fachada de la sede central de Aena. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

En cuanto a la operativa, el aeropuerto ibicenco atendió 2.555 vuelos entre despegues y aterrizajes, un 4,5% menos que en enero de 2025.

Países Bajos, el principal mercado internacional

Por mercados internacionales, Países Bajos lideró el volumen de pasajeros en enero con 7.800 viajeros, seguido por Reino Unido (3.675), Alemania (2.925) y Francia (1.488), de acuerdo con los datos facilitados por AENA.

En el conjunto de los aeropuertos del Grupo AENA (46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil), se registraron 25.830.159 pasajeros en el primer mes de este año, un 3,3% más que en el mismo mes del año anterior. Además, se gestionaron 221.194 movimientos de aeronaves, un 0,7% menos que en 2025, según la misma estadística.