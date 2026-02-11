¿Por qué hace viento caliente en Ibiza? La delegada de la Aemet en Baleares lo explica

El viento intenso que ha azotado el Mediterráneo en las últimas semanas ha tenido un efecto especialmente notable en Ibiza y Formentera, donde las rachas no solo han sido fuertes, sino persistentes. Este viento ha venido acompañado de temperaturas más altas de lo habitual, creando una sensación térmica más cálida de lo que correspondería a la época.

María José Guerrero, delegada de la Aemet en Baleares, lo explica con detalle: "La causa primera es la afección de las borrascas, el viento fuerte y la procedencia de éste, que sopla desde el oeste, de la Península, con lo que las sierras béticas pueden influir en que, al descender el aire hacia el Mediterráneo, se caliente aún más". En otras palabras, cuando el viento sopla desde la Península y atraviesa las sierras béticas, el aire desciende y se comprime, aumentando su temperatura antes de llegar a las Pitiusas. Este fenómeno se combina con la presencia en la zona de borrascas, que generan un flujo constante de aire y provocan que las rachas sean más intensas y persistentes.

El viento tumba una farola en Santa Eulària. / D.I.

El viento se genera por diferencias de presión atmosférica y se intensifica cuando las isobaras —las líneas que unen puntos con igual presión— se acercan entre sí, como ocurre en las borrascas. En los anticiclones, en cambio, las brisas son más suaves. Guerrero añade: "Últimamente nos están afectando una sucesión de borrascas que están dando lugar a viento fuerte y rachas muy fuertes", algo que también impide que la temperatura caiga por la noche.

¿Hasta cuándo hará viento en Ibiza?

La borrasca 'Nils' es la responsable de los fuertes vientos y del oleaje que agita estos días la costa, con rachas de hasta 75 kilómetros por hora y olas que alcanzan los 4 metros, motivo por el que la Aemet ha activado la alerta amarilla en las Pitiusas. La alerta estará vigente hasta las 14 horas de este miércoles y volverá a activarse mañana jueves entre las 12 y las 23.59 horas por fenómenos costeros.

Un contenedor arrastrado por el fuerte viento. / Gerardo Ferrero

Las temperaturas se mantienen estables, con mínimas de 15 grados y máximas de 19, pero el viento del suroeste genera una sensación térmica más cálida. Los modelos meteorológicos indican que desde el domingo 15 hasta el miércoles 18 los vientos serán más moderados y la situación desapacible comenzará a remitir, aunque conviene seguir atentos al paso de nuevas borrascas.