Fauna
Tres parejas de águila pescadora crían en la isla de Ibiza
La conselleria balear de Agricultura destaca que la productividad sigue siendo baja
EFE
La dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal del Govern balear ha hecho balance de la campaña de vigilancia de grandes rapaces, que confirma la estabilidad de varias poblaciones aunque algunas especies mantienen una productividad baja, con motivo del inicio de la plena temporada de nidificación.
La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural advierte de que las molestias en las zonas de cría pueden provocar el abandono de nidos y el fracaso reproductor, por lo que pide precaución y respeto en un comunicado.
El balance destaca que en el último año, tres parejas territoriales de águila pescadora (Pandion haliaetus) se han reproducido con éxito —una más que el año pasado—, con 4 pollos volados, un resultado especialmente positivo porque en 2024 solo una pareja realizó puesta y no sacó adelante ningún pollo, destaca la conselleria, que señala que las cifras de productividad continúan siendo bajas.
"Los ejemplares reproductores sufren interferencias durante la época reproductora, ya sea por molestias humanas o por dificultades en la obtención de alimento, factores que deben identificarse y corregirse" ha concluído.
