Santa Eulària arranca las obras para llevar agua desalada a 1.200 abonados de Cala Llonga

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha iniciado las obras de conexión de abastecimiento entre la arteria de Roca Llisa y el pozo de captación de agua de Can Pere Mosson, una actuación estratégica que permitirá llevar agua desalada a los aproximadamente 1.200 abonados de Cala Llonga y reducir de forma significativa el consumo de agua procedente de acuíferos. Los trabajos se han adjudicado a la empresa FCC Aqualia S.A., cuya oferta fue la mejor valorada entre las cuatro presentadas, por un importe total de 822.293 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución previsto es de cinco meses y las obras ya están en marcha.

El pozo de Can Pere Mosson alimenta actualmente el depósito de distribución de Cala Llonga. El objetivo principal del proyecto es incrementar el aprovechamiento de los recursos de agua desalada, reduciendo así la presión sobre los acuíferos y contribuyendo a mitigar el estrés hídrico que sufren los recursos naturales de la isla de Ibiza.

El proyecto contempla la implantación de nuevas infraestructuras clave para mejorar la eficiencia y la capacidad del sistema. Entre las principales actuaciones se incluye la instalación de un nuevo sistema de bombeo al inicio del ramal que conduce el agua hasta el depósito de mezcla; la construcción de un depósito de mezcla semienterrado en el espacio disponible de las instalaciones del pozo de Can Pere Mosson, con una capacidad de 107 metros cúbicos; la sustitución de la bomba existente en el fondo del pozo por una nueva bomba sumergible con una capacidad de 73 metros cúbicos por hora; la implantación de un nuevo bombeo para impulsar el agua hasta el depósito de distribución de Cala Llonga; y la sustitución de la actual conducción de fibrocemento por una nueva tubería, entre otras mejoras técnicas. Para garantizar el suministro de agua mientras duren las obras, se ha hecho un bypass de casi 500 metros en superficie que conecta el ramal y el depósito y que permitirá retirar la conducción de fibrocemento sin necesidad de cortar el suministro.

Proyecto del Impuesto de Turismo Sostenible

El proyecto, según han informado desde el Consistorio, está dentro del marco de la ejecución del proyecto del Impuesto del Turismo Sostenible 'Pacte per l’aigua', destinado a garantizar el suministro de agua potable para favorecer al turismo sostenible correspondiente al Plan Anual 2023.

Esta actuación se enmarca dentro de un plan intenso de remodelación y modernización del ciclo integral del agua que impulsa el Ayuntamiento de Santa Eulària. Desde el inicio del mandato en 2019, el equipo de gobierno ha considerado el ciclo del agua como una prioridad estratégica, consciente de las importantes carencias que presentaban tanto el servicio municipal de abastecimiento como el de alcantarillado.

En estos últimos años se han realizado importantes esfuerzos en la municipalización de operadores privados, incorporando redes con elevados porcentajes de pérdidas; en la sustitución de kilómetros de tuberías antiguas; en la extensión del uso de agua desalada al mayor número posible de usuarios para aliviar la presión sobre los acuíferos; en la sectorización de la red municipal, que permite realizar mejoras o reparaciones sin afectar a grandes núcleos de población; y en la inversión en nuevos depósitos de agua para garantizar el suministro y facilitar la inyección de agua desalada. Asimismo, se ha priorizado la renovación de tuberías en todas las obras públicas municipales, tanto en proyectos ya existentes como en nuevas actuaciones.

A pesar de la incorporación de redes privadas poco eficientes, el rendimiento ha aumentado en siete puntos porcentuales en los últimos cinco años, hasta situarse en el 72,8 % en 2024.

El municipio ha aprobado la ordenanza de Gestión y Uso Sostenible del Agua, en vigor desde abril de 2024, una normativa que incorpora nuevas obligaciones y mecanismos de control para fomentar el ahorro, la reutilización y el uso eficiente del agua, como la sensorización de consumos en establecimientos turísticos, la instalación de economizadores, la recogida de aguas pluviales, la reutilización de aguas grises o la limitación del vaciado de piscinas.

A estas medidas se suma el impulso de sistemas tecnológicos de telelectura y telecontrol, así como la colaboración institucional con otras administraciones, como el proyecto conjunto con el Ministerio para la Transición Ecológica para la nueva depuradora de sa Coma, que permitirá utilizar agua regenerada para usos como el baldeo y el riego en zonas como es Puig d’en Valls y Jesús. Asimismo, el Ayuntamiento ha informado de que introducido un cuarto tramo en las tarifas del servicio de abastecimiento, con el objetivo de penalizar los consumos excesivos y promover un uso responsable de un recurso escaso como el agua.