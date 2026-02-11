El PSOE pide al Consell y a los ayuntamientos que colaboren en la regularización de migrantes en Ibiza

El PSOE ha reclamado al Consell de Ibiza y a los ayuntamientos de la isla que colaboren en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España, una medida que, según los socialistas, permitirá que más de 3.000 personas en Ibiza puedan acogerse al procedimiento.

El partido celebra este miércoles en Ibiza una jornada informativa en su sede, dirigida por la mañana a entidades y colectivos que trabajan con población migrante, y a asociaciones de migrantes. Por la tarde, la sesión está abierta a la ciudadanía con el objetivo de explicar el proceso “de primera mano” y resolver dudas.

La secretaria de Drets Socials de la Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE), Carmen Boned, ha subrayado la importancia de que ayuntamientos, Consell Insular y Govern balear pongan “todas las herramientas institucionales” al servicio de este proceso para facilitar el acceso a las personas que lo necesitan. Boned ha defendido que se trata de una regularización “imprescindible” para muchas personas que ya viven y trabajan en la isla y que esperan que el decreto se convierta en “una realidad efectiva”.

Por su parte, el secretario de Migraciones del PSIB-PSOE, Omar Lamin, ha asegurado que la regularización es la mejor herramienta para garantizar derechos a personas que sostienen sectores clave de la economía ibicenca, como la hostelería, los cuidados a personas dependientes u otros ámbitos laborales esenciales. Lamin ha afirmado que regularizar no es solo una cuestión de justicia social, sino también de “progreso, igualdad de oportunidades y fortalecimiento del estado del bienestar”.

El PSOE ha criticado la actitud del Partido Popular, al que acusa de “generar ruido, difundir falsedades y poner trabas” a una medida que, según ha recordado Lamin, ya aplicaron en etapas anteriores gobiernos del PP, citando las regularizaciones de José María Aznar. En ese sentido, ha reclamado explicaciones al Govern balear y al resto de instituciones gobernadas por el PP sobre por qué, según sus palabras, “se niegan a reconocer derechos a personas migrantes” que ya forman parte de la sociedad ibicenca, trabajan, contribuyen y quieren desarrollar un proyecto de vida “con dignidad”.

“El PSOE impulsa la regularización porque es defender una sociedad más justa, cohesionada y con derechos para todos”, ha señalado Lamin, quien ha advertido de que, a su juicio, con el enfoque del PP “no habría ni bienestar ni progreso”, sino “una sociedad en blanco y negro” con personas “sin derechos y sin oportunidades”.