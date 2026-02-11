Medio ambiente
El patio del IES Sa Colomina se une a la lucha por la lagartija de Ibiza
El centro impulsa un proyecto de renaturalización de su patio escolar con la creación un refugio de biodiversidad que incluye la plantación de especies autóctonas y la instalación de refugios para la fauna local
En el IES Sa Colomina la educación ambiental va más allá del aula. El centro ha puesto en marcha un proyecto de renaturalización de su patio escolar con un objetivo claro: convertirlo en un refugio de biodiversidad y, en especial, en un hábitat seguro para la sargantana, una de las especies más emblemáticas de las Islas Baleares.
La iniciativa ha sido impulsada por la Comisión de Medio Ambiente del instituto, con el asesoramiento técnico del COFIB (Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Islas Baleares), y ha contado con la implicación directa del alumnado de Primero de ESO y Primero de Bachillerato, que ha pasado de la teoría a la acción trabajando sobre el terreno, según ha informado el centro escolar en un comunicado.
De los libros al patio: aprender haciendo
Durante dos semanas posteriores a las vacaciones de Navidad se ha desarrollado la fase práctica del proyecto, centrada en la creación de un corredor verde en la zona arbolada próxima a las pistas de voleibol. El trabajo se ha articulado en torno a tres líneas de actuación fundamentales:
- Restauración botánica: plantación de especies autóctonas como la mata, el romero y la lavanda, esenciales para proporcionar alimento y refugio a la fauna local.
- Arquitectura faunística: instalación de refugios específicos para lagartijas, diseñados para conservar una temperatura adecuada y facilitar su protección.
- Apoyo a la avifauna: colocación de cajas nido para favorecer la presencia de aves insectívoras que contribuyen al equilibrio ecológico del centro.
Un espacio vivo con valor educativo
El nuevo corredor verde no es solo un elemento paisajístico. Se trata de una herramienta de protección activa de la fauna y, al mismo tiempo, de un espacio de observación científica que permitirá al alumnado estudiar de primera mano la evolución de este pequeño ecosistema.
El centro hace un llamamiento a toda la comunidad educativa para que respete las zonas delimitadas, ya que las plantas jóvenes y los refugios instalados son frágiles y necesitan tiempo para consolidarse
El compromiso del alumnado, clave del proyecto
El IES Sa Colomina ha querido destacar especialmente el papel de los delegados ambientales, cuya labor será esencial en los próximos meses para garantizar el riego, el seguimiento y la vigilancia de este nuevo rincón de vida.
La evolución del proyecto podrá seguirse a través de la web y las redes sociales del centro, donde se irán compartiendo los avances de un patio que, ahora, también late por la naturaleza.
