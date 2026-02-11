Ricardo González Villaescusa, catedrático de arqueología de la Universidad de París Nanterre, en Ibiza: «Parte del éxito del Imperio romano se debe a su capacidad de integración»

A Ricardo González Villaescusa, catedrático de arqueología de la Galia y del noroeste de Europa en la Université Paris Nanterre, le picó el gusanillo por esta disciplina en Formentera a principios de los años 80, trabajando, todavía como estudiante, en un yacimiento protohistórico calcolítico en Cap de Barbaria. Si no fuera por aquella estancia en las Pitiusas, probablemente se hubiera dedicado a la Historia Contemporánea. Lo cuenta en una entrevista telefónica desde París, un día antes de volar a Ibiza, una isla en la que ha estado en varias ocasiones participando en excavaciones arqueológicas. En esta ocasión el motivo de su visita es impartir entre hoy y este viernes, a partir de las 19 horas, el seminario de Historia Antigua titulado ‘Las ciudades romanas y la estructura territorial del Imperio romano’ en el Museu Monogràfic del Puig des Molins. Esta cita de tres días la ha organizado la Associació d’Amics del MAEF en colaboración con el Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera.

Tengo entendido que el seminario va a girar en torno a su libro ‘Les cités romaines’...

Sí, lo publiqué primero en francés, pero también está en inglés y desde el pasado mes de diciembre, en castellano, en una versión ampliada y actualizada. Es una obra de referencia para los estudiantes franceses. En ella he condensado en 128 páginas la esencia de lo que he hecho en los últimos 20 años de enseñanza superior, de mis seminarios y de todo lo que he aprendido leyendo. Prácticamente desde que empecé a impartir clases universitarias, gran parte del tiempo lo he dedicado a las ciudades romanas y cómo se desarrollaron a lo largo del Imperio. A partir de los últimos diez años, empecé a dar forma de libro a esas lecciones.

¿Por qué le pareció interesante poner el foco en la ciudad romana?

Es un tema que se ha abordado e investigado en múltiples ocasiones. Hay muchísimos libros dedicados al asunto, pero yo le he dado un enfoque un poco distinto porque lo que me interesa es lo que representa para el Imperio el conjunto de ciudades romanas.

«Las ciudades son relevos del poder. Cuanto más densa sea la red, más fácil es la comunicación»

¿Y qué es lo que representa?

Representa la capacidad y la posibilidad de gestionar un imperio de las dimensiones del romano. Hay que tener en cuenta que se trata de una extensión muy grande con pueblos muy distintos, que alberga desde púnicos, ibéricos, galos, británicos, germanos, hasta griegos. Crear ciudades donde no las hay y reforzar e integrar las que ya existen se convierte en un instrumento esencial para reducir las distancias. En cada urbe, las élites son responsables de todo lo que pasa en su territorio, incluido el mantenimiento de las infraestructuras viarias y marítimas como puertos y faros, que son las que permiten la presencia efectiva del poder imperial y la circulación de personas, bienes e ideas dentro del Imperio. Que una carta en esos momentos pueda llegar de Londres a Roma en 30 días es posible por toda una red de comunicaciones que puede existir gracias a una red urbana. Las ciudades son relevos del poder. Cuanto más densa sea la red, más fácil es la comunicación, es por ello, que en algunos sitios como Escocia, Gales o París, donde lo que hay son más bien grandes aldeas, cuando llegan los romanos empiezan a crear colonias. Gracias a esa articulación de células, que tienen como núcleo central las ciudades, se consigue un imperio bien comunicado.

¿Podríamos decir que el Imperio Romano funcionaba como una especie de sistema federal?

Sí. A ver, en un Estado Imperial como es este caso se dejaba una autonomía total a las ciudades, siempre y cuando estas no intervinieran en la política exterior de Roma, que pertenecía al emperador y al senado romano. Es decir, en su territorio podían hacer lo que quisieran, siempre respetando la ley romana, lo que no podían hacer era aliarse con un enemigo y atacar a Roma. Esa es la gran diferencia con, por ejemplo, las polis griegas del siglo V y IV a. C., que eran completamente autónomas hasta el punto de que se hacían la guerra entre ellas.

¿Esas ciudades del Imperio eran prácticamente clones de Roma?

No eran exactamente clones porque cuando empezó el Imperio, la capital ya era una ciudad muy vieja, pero se estableció un modelo que era una proyección mítica de lo que era Roma. Cuando a los distintos pueblos gobernados por Roma les empezaba a ir bien con el sistema romano, sin que hubiese ninguna imposición imperial, comenzaban a hacer imitaciones. Así, si en Roma había un foro o un anfiteatro, las élites urbanas de aquel territorio los construían también. De esta manera se fueron creando lo que llamamos ciudades a la romana. Ibiza, cuando entró dentro del sistema imperial romano, tuvo modelos constructivos y urbanos que eran a la romana, con una interpretación sui géneris de lo romano. Llegó un momento, ya avanzado el Imperio, que si un habitante de una ciudad del norte de la Galia hubiese viajado, por ejemplo , a Ibiza, en cierta medida, le hubiera parecido casi igual, siendo lugares distintos. Eso pasaba porque había una imitación debida a modas y a sistemas judiciales. Es decir, si se levantaba una basílica jurídica era porque hacía falta un sistema judicial que impartiese la ley romana. El lo mismo que ocurre ahora cuando vamos a París y vemos un Starbucks.

Exacto, ahora viajas al centro de cualquier ciudad europea y todos parecen igual porque se ven las mismas franquicias. Además de ese fenómeno de homogeneización, ¿durante el Imperio romano también hubo éxodo rural?

Ese tema lo abordo en el libro y lo trataré en la tercera sesión del seminario. Se produjo un pequeño fenómeno de éxodo rural, en parte por las crisis de la República romana tardía y también por la obligación que tenían los ciudadanos de la élite romana de contar con una residencia en la ciudad. En cualquier caso, no se puede comparar con lo que pasó en el siglo XIX con la Revolución Industrial, cuando la gente acudía en masa a los núcleos urbanos. Hay que tener en cuenta que en la época imperial de Roma la gente pobre no tenía libertad de movimiento, incluso no siendo esclavos. Sí que había campesinos proletarizados que iban haciendo crecer las ciudades, pero no hay que olvidar que en esas fechas solo el 10% de la población era urbana, el 90% era rural. Lo digo siempre en mis clases y en alguna conferencia: Dedico gran parte de mi tiempo a las ciudades romanas, pero en realidad es algo absolutamente minoritario. No afectaba a la inmensa mayoría, el 89 o 90% de la población del Imperio romano, unos 80 millones, eran campesinos, la mayoría de ellos en servidumbre, y esclavos. Es decir, era muy poca la población que había en las urbes. A excepción de sitios como Roma o Alejandría, las ciudades eran muy pequeñas, la media estaba en unos 20.000 habitantes.

Ha mencionado antes la isla y quería preguntarle con qué servicios e infraestructuras básicas contaría esa Ibiza a la romana y de quién dependía administrativamente.

En Hispania había solo tres capitales provinciales, Tarraco (Tarragona), Corduba (Córdoba) y Emerita Augusta (Mérida). De las cuestiones que pasaban en Ibiza se ocupaba el gobernador de la Tarraconense, que coordinaba todo lo que pasaba en esa provincia, ya fuera Ibiza o Barcelona o ciudades tan alejadas como Lucus Augusti (Lugo). El gobernador, entre otras cosas, era el máximo responsable de la recaudación de tributos en su provincia y era el que recordaba a los ediles municipales, cuando llegaba el impuesto anual, que había que recaudar el dinero que se iba hacia Roma. Respecto al tema de infraestructuras, si en las capitales provinciales había dos foros, uno provincial y uno municipal, en el caso de Ibiza con toda seguridad había un foro municipal; debía haber también una curia, que sería como la sede del Consell; había varios acueductos que se han descubierto en excavaciones preventivas y no habría que descartar que existiese algún anfiteatro, si no en piedra, en materiales perecederos, en madera.

El catedrático valenciano, en la grabación de un documental para la televisión francesa. / Esther Vidal Ros

¿Los derechos de los ciudadanos romanos eran los mismos en todo el Imperio romano?

En teoría un ciudadano de Roma era igual a otro ciudadano de otra ciudad del Imperio. Por definición, un ciudadano romano era un hombre libre que tenía una serie de derechos que no tenían ni los esclavos ni los serviles, desde comerciar a casarse. Luego había clases y rangos distintos. Por ejemplo, había miembros de las élites más representativas de Tarraco que tenían rangos superiores y que podían ser senadores y, citando otro ejemplo, en el siglo II, cuanto Trajano accedió al imperio, había entre los candidatos a emperador uno que era de una ciudad pequeñita, Llíria, a 30 kilómetros de Valencia. Es lo que en francés se dice «faire avancer un cheval avec une carotte», es decir, la técnica de la zanahoria y del palo. Las élites de las diferentes ciudades cuando ejercían la magistratura, gracias al derecho latino, al final del mandato, alcanzaban la ciudadanía y eso era una motivación que provocaba que se fueran romanizando cada vez más. Fue un gran incentivo para obedecer y quedar muy bien con Roma y hacer que el engranaje funcionase. Por eso, en las ciudades, las cosas funcionaron bastante bien durante prácticamente tres o cuatro siglos. Ese fue el gran logro de Roma, extender la ciudadanía romana más allá de la capital del Imperio. Eso es un fenómeno asimilador cultural de primera magnitud. El Imperio romano duró tanto gracias a su capacidad de integración. También tuvo que ver el miedo que tenían algunos pueblos conquistados cuando veían lo que les pasaba a otros que se resistían. En cualquier caso ese proceso de integración, de incorporación paulatina de todos los ciudadanos del Imperio independientemente de su origen, fue una gran ventaja del Imperio Romano. Quiero decir que parte de su éxito se debió a esa capacidad de no distinguir entre ciudadanos de la Galia y ciudadanos griegos. De eso se podría extraer una enseñanza hoy en día, cuando hay esta preocupación por la inmigración.

En la última jornada del seminario va a hablar del final de las ciudades romanas. ¿Qué pasó para que aquel modelo entrara en decadencia?

Los sistemas económicos y sociales que sustentan un modelo llega un momento en que alcanzan el límite y no dan más de sí. El Imperio romano consumía muchísimo. Traer agua de lejos a una ciudad era caro, hacer cloacas como las de Aosta, que mencionaré en el seminario, significaba tener un servicio de limpieza de todo el alcantarillado; mantener las fronteras costaba mucho porque había que dar de comer todos los días a un ejército de miles de soldados. Ese modelo, que funcionaba más o menos rodado, llegó un momento en que se fue desgastando y se empezó a descuidar el mantenimiento de las infraestructuras necesarias para que funcionase una ciudad. Eso también merece una reflexión actual, si pensamos, por ejemplo, en la sanidad pública. Todo eso que he comentando fue generando que, a partir del siglo III o IV, las élites ciudadanas, que eran las que ponían el dinero para hacer las infraestructuras, empezaran a invertir más en sus propiedades en el campo y eso llevó a una degradación del sistema y a una transformación, apareciendo otras formas de funcionamiento. Por ejemplo, se empezó cultivar dentro de las ciudades y eso generó una agricultura más de proximidad. Sí, fue una decadencia del modelo, pero no hay que entenderlo como algo catastrófico, simplemente surgió otra manera de vivir, probablemente más coherente y menos energívora.