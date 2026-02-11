Así es la nueva "Ibiza portuguesa" de la mujer más rica de España: villas de 8.000 euros la noche en un paraíso virgen

Villas de hasta 8.000 euros por noche, 96 hectáreas frente al Atlántico y solo un 20% del terreno edificado. Con estas cifras se presenta Na Praia, el gran proyecto turístico impulsado por Sandra Ortega, hija mayor del fundador de Inditex y la mujer más rica de España, que abrirá en primavera de 2026 en la península de Troia, a poco más de una hora de Lisboa. El enclave, situado en la costa atlántica portuguesa, ya es conocido como la "Ibiza portuguesa".

Según detalla El Economista, la operación comenzó a gestarse en 2016, "cuando Ortega adquirió junto al grupo luso Sonae Capital unos terrenos valorados en 50 millones de euros en uno de los últimos grandes espacios naturales vírgenes de Europa. La inversión total prevista alcanza los 250 millones de euros".

El desarrollo ocupará 96 hectáreas, aunque la edificabilidad se limitará al 20% de la superficie. El complejo incluirá un hotel boutique de 45 habitaciones, con una propuesta orientada a adultos y centrada en la tranquilidad, además de 77 viviendas privadas y cinco villas exclusivas equipadas con piscina, terrazas y servicios personalizados.

Localización de Na Praia / NP

"La horquilla de precios sitúa el proyecto en el segmento más alto del mercado: desde 1.000 euros por noche en una suite hasta 8.000 euros por noche en las villas más exclusivas. Estas dispondrán de dos dormitorios principales y dos secundarios, amplio salón, comedor, cocina, dos chimeneas, patio interior, jardín, piscina climatizada, terraza cubierta y acceso independiente al exterior desde cada dormitorio", matiza El Economista.

Una iniciativa con un largo recorrido

Na Praia se integra en el auge de la denominada “costa azul portuguesa”, la franja que se extiende entre Melides y Comporta y que concentra una inversión estimada de 4.000 millones de euros en proyectos turísticos y residenciales de alto nivel. La zona ha atraído en los últimos años a inversores internacionales y cadenas hoteleras interesadas en un modelo alejado del turismo masivo y más vinculado a la exclusividad y el entorno natural.

Tal y como recoge El Economista, la iniciativa tiene un recorrido largo: "los primeros diseños fueron elaborados en 2011 por el arquitecto portugués José António Uva, aunque el impulso definitivo llegó tras la compra de los terrenos en 2016. Desde entonces, el proyecto ha atravesado distintas fases técnicas y ambientales, incluyendo una paralización judicial en 2023 promovida por colectivos ecologistas preocupados por el impacto sobre los sistemas dunares".

El enfoque sostenible es uno de los ejes del resort. El plan contempla movilidad eléctrica interna, preservación de la flora y fauna autóctonas y una integración arquitectónica respetuosa con los tres ecosistemas que rodean el complejo: océano, dunas y estuarios.