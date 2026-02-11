Muebles hechos con mobiliario reciclado en Ibiza: estos son los ganadores de los Premios de Upcycling

La Fundació Deixalles y la Escola d’Art d’Eivissa celebraron este martes la entrega de los IV Premios de Upcycling de Mobiliario de Ibiza, una iniciativa que busca dar respuesta a uno de los problemas ambientales menos visibles: la gestión de los residuos voluminosos que se generan en las islas.

Muebles, puertas, colchones y grandes objetos decorativos representan un importante reto al final de su vida útil. Ante esta realidad, el concurso plantea alternativas centradas en la reutilización y la valorización de materiales, al promover la reflexión sobre cómo alargar la vida útil de estos objetos y aprovechar sus recursos antes de que se conviertan en desecho, informa en un comunicado la Fundació Deixalles.

El certamen, impulsado por la Fundació Deixalles en colaboración con la Escola d’Art de Ibiza, cuenta con el apoyo de Ca na Negreta y la colaboración del Consell de Ibiza. "Su objetivo es fomentar la sensibilización ciudadana, especialmente entre nuevos diseñadores y profesionales del sector manufacturero, sobre la problemática de los residuos, así como promover la prevención, la reutilización, las buenas prácticas y el ecodiseño", destaca la nota.

16 equipos

En esta cuarta edición se inscribieron 16 equipos: seis en la categoría de expertos, siete en la de futuros creadores y tres en la de amateurs. Los participantes debían presentar un proyecto para aprovechar y transformar cinco piezas de mobiliario retiradas de hoteles de Ibiza, con el fin de diseñar y crear un nuevo mueble o conjunto de muebles plenamente funcionales y con el máximo aprovechamiento del material. Tras una primera fase de valoración, ocho equipos pasaron a la final, donde materializaron sus propuestas. Según la organización, el jurado destacó la originalidad y la calidad técnica de los trabajos presentados, lo que dificultó la deliberación final.

La entrega de premios tuvo lugar a las 17.30 horas en las instalaciones de la Fundació Deixalles, donde desde el pasado 6 de febrero permanecen expuestas las propuestas finalistas. Gracias a la colaboración de Ca na Negreta, los galardones cuentan con dotación económica y la empresa también aportó a uno de los miembros del jurado.

Premiados

En esta cuarta edición, el primer premio en la categoría de Expertos, dotado con 300 euros, fue para el proyecto 'De la aurora', de Alberto López. En la categoría de Futuros Creadores, el galardón, con una dotación de 200 euros, recayó en 'Soletes', presentado por Indra Prats Torres, Júlia Lorenzo Mató y Noa Serra Romero. Por su parte, el premio en la categoría de Amateurs, dotado con 100 euros, fue para el proyecto 'Oosouji', de Ana Mora Martín y Paula Chiappe Cúneo.

El acto contó con la presencia de Carina Escandell en representación del Consell, el director de la Escola d’Art d’Eivissa, Manel Ortí, la directora general de la Fundació Deixalles, Xesca Martí, así como miembros del jurado y participantes.