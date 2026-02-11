El misterioso nuevo restaurante de Dani García en Ibiza busca trabajadores: estos son todos los puestos

Con la temporada alta a la vuelta de la esquina, Ibiza empieza a calentar motores también en el sector gastronómico. El Grupo Dani García ha iniciado un proceso de selección para formar equipo en un nuevo restaurante en la isla de cara al verano. Dani García ya contó con un restaurante en Ibiza, BiBo, que estaba ubicado en Nobu Hotel Ibiza Bay, pero cerró. Por el momento no han trascendido detalles sobre el concepto concreto del nuevo establecimiento.

Para captar talento, el grupo, según informala web EmpleoJob, organizará un Open Day presencial en Barcelona, donde se realizarán entrevistas grupales. Aunque la convocatoria tendrá lugar en la capital catalana, los puestos de trabajo serán para incorporarse en Ibiza durante la campaña estival, con contrato fijo discontinuo y jornada completa, una fórmula habitual en destinos turísticos donde la actividad se concentra en los meses de verano.

Perfiles de cocina y sala

La oferta está dirigida tanto a profesionales de cocina como de sala que cuenten con al menos un año de experiencia en hostelería y restauración. En el área de cocina, el grupo busca:

Cocineros y cocineras

Ayudantes de cocina

Jefes y jefas de partida

Chefs

En sala, los puestos disponibles son:

Camareros y camareras

Ayudantes de camarero

Host y hostess

Bartenders y barmaids

Se requiere formación mínima de Ciclo Formativo de Grado Medio. Además de la experiencia, la empresa valora la actitud, la motivación y la capacidad para trabajar en entornos dinámicos y exigentes, especialmente en plena temporada alta en Ibiza.

Contrato fijo discontinuo para la campaña de verano

Los seleccionados firmarán un contrato fijo discontinuo a jornada completa para trabajar durante la temporada de verano. Este tipo de contrato permite reactivar la relación laboral en campañas posteriores si se repite la actividad, algo frecuente en proyectos consolidados en la isla. Desde el grupo destacan también la posibilidad de formación continua y crecimiento profesional dentro de la compañía.

Noticias relacionadas

Las personas interesadas deben inscribirse a través de la oferta publicada en InfoJobs. Si su perfil encaja con lo que busca la empresa, serán convocadas al Open Day en Barcelona, donde se realizará la selección para los puestos en Ibiza, según detalla EmpleoJob.