El misterioso nuevo restaurante de Dani García en Ibiza busca trabajadores: estos son todos los puestos
El Grupo Dani García busca personal de cocina y sala con experiencia para su nuevo restaurante en Ibiza
Con la temporada alta a la vuelta de la esquina, Ibiza empieza a calentar motores también en el sector gastronómico. El Grupo Dani García ha iniciado un proceso de selección para formar equipo en un nuevo restaurante en la isla de cara al verano. Dani García ya contó con un restaurante en Ibiza, BiBo, que estaba ubicado en Nobu Hotel Ibiza Bay, pero cerró. Por el momento no han trascendido detalles sobre el concepto concreto del nuevo establecimiento.
Para captar talento, el grupo, según informala web EmpleoJob, organizará un Open Day presencial en Barcelona, donde se realizarán entrevistas grupales. Aunque la convocatoria tendrá lugar en la capital catalana, los puestos de trabajo serán para incorporarse en Ibiza durante la campaña estival, con contrato fijo discontinuo y jornada completa, una fórmula habitual en destinos turísticos donde la actividad se concentra en los meses de verano.
Perfiles de cocina y sala
La oferta está dirigida tanto a profesionales de cocina como de sala que cuenten con al menos un año de experiencia en hostelería y restauración. En el área de cocina, el grupo busca:
- Cocineros y cocineras
- Ayudantes de cocina
- Jefes y jefas de partida
- Chefs
En sala, los puestos disponibles son:
- Camareros y camareras
- Ayudantes de camarero
- Host y hostess
- Bartenders y barmaids
Se requiere formación mínima de Ciclo Formativo de Grado Medio. Además de la experiencia, la empresa valora la actitud, la motivación y la capacidad para trabajar en entornos dinámicos y exigentes, especialmente en plena temporada alta en Ibiza.
Contrato fijo discontinuo para la campaña de verano
Los seleccionados firmarán un contrato fijo discontinuo a jornada completa para trabajar durante la temporada de verano. Este tipo de contrato permite reactivar la relación laboral en campañas posteriores si se repite la actividad, algo frecuente en proyectos consolidados en la isla. Desde el grupo destacan también la posibilidad de formación continua y crecimiento profesional dentro de la compañía.
Las personas interesadas deben inscribirse a través de la oferta publicada en InfoJobs. Si su perfil encaja con lo que busca la empresa, serán convocadas al Open Day en Barcelona, donde se realizará la selección para los puestos en Ibiza, según detalla EmpleoJob.
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Dos heridos graves tras chocar un coche y una moto en Ibiza
- Los residentes de Ibiza y Formentera tendrán excepciones para entrar en Mallorca con sus vehículos
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
- Un tiburón de grandes dimensiones nada en el puerto de Ibiza