María José Guerrero, delegada de la Aemet en Baleares: "La combinación de borrascas y flujo constante de viento provoca rachas muy fuertes que pueden mantenerse varios días en Ibiza"

Ibiza y Formentera viven días de viento intenso y temperaturas más altas de lo habitual, un fenómeno que no es casualidad. Según María José Guerrero, delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, “la causa primera es la afección de las borrascas, el viento fuerte y la procedencia de éste, que sopla desde el oeste, de la Península, con lo que las sierras béticas pueden influir, además, al descender el aire hacia el Mediterráneo, en que se caliente aún más”.

El viento que azota las islas se genera por diferencias de presión atmosférica y se intensifica cuando las isobaras —las líneas que unen puntos con igual presión— se encuentran muy juntas, como ocurre en las borrascas. En los anticiclones, en cambio, las brisas son más suaves. Guerrero explica que la situación actual se debe a una sucesión de borrascas que generan un flujo constante de viento, lo que provoca rachas muy fuertes que pueden mantenerse durante varios días y, además, impide que las temperaturas nocturnas bajen como sería habitual.

Rachas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora

La borrasca 'Nils' es la responsable de los vientos más recientes y del oleaje que agita la costa de las Pitiusas, con rachas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora y olas de hasta 4 metros. Por ello, la Aemet ha activado la alerta amarilla, vigente hasta las 14 horas de este miércoles, y que volverá a aplicarse mañana jueves entre las 12 y las 23.59 horas por fenómenos costeros.

A pesar del viento, las temperaturas se mantienen estables, con mínimas de 15 grados y máximas de 19, aunque la sensación térmica es más cálida debido al viento del suroeste. Los modelos meteorológicos indican que desde el domingo 15 hasta el miércoles 18 los vientos serán más moderados, aunque Guerrero advierte de que habrá que seguir atentos al paso de nuevas borrascas que podrían reactivar las rachas intensas.