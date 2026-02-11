Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión estación autobusesSenador FormenteraAnuncios viviendas turísticasBorrasca 'Nils'
instagramlinkedin

Iniciativas

Ibiza Luxury Destination dona 2.500 euros a IbizaPreservation para proteger el patrimonio natural de la isla

La colaboración entre ambas entidades busca un desarrollo turístico sostenible, donde la protección ambiental y el crecimiento económico avancen juntos en Ibiza

De izquierda a derecha Nuria Moreno, Inma Saranova y José Antonio Mari Varo.

De izquierda a derecha Nuria Moreno, Inma Saranova y José Antonio Mari Varo. / Ibiza Luxury Destination

Redacción Digital

Ibiza

Ibiza Luxury Destination ha hecho una donación de 2.500 euros a la fundación IbizaPreservation con el objetivo de respaldar sus proyectos medioambientales y reforzar su compromiso con la sostenibilidad y la conservación del patrimonio natural de la isla.

La propia asociación, que agrupa a empresas líderes del sector del turismo premium en Ibiza, ha señalado esta aportación como una manera de contribuir directamente a distintas iniciativas impulsadas por la fundación, entre ellas la protección de la lagartija ibicenca, "una especie emblemática de las Pitiusas que se encuentra en riesgo de extinción debido a la pérdida de hábitat y a la presencia de especies invasoras".

Desde Ibiza Luxury Destination subrayan que el turismo de alta gama debe desarrollarse en equilibrio con el entorno natural que ha convertido a la isla en un destino de referencia internacional. “Nuestro entorno natural es uno de los mayores valores de Ibiza. Apoyar a IbizaPreservation es una forma de contribuir activamente a la conservación de la biodiversidad y al futuro sostenible de la isla”, destacan.

Por su parte, la entidad recuerda que IbizaPreservation trabaja desde 2008 en la protección de los ecosistemas terrestres y marinos de Ibiza y Formentera, promoviendo proyectos de conservación, educación ambiental y sensibilización dirigidos tanto a residentes como a visitantes.

“Las colaboraciones con entidades comprometidas como Ibiza Luxury Destination son fundamentales para seguir desarrollando programas de conservación que protejan la riqueza natural de nuestras islas”, señala Inma Saranova, directora ejecutiva de IbizaPreservation, en declaraciones recogidas por la asociación.

Noticias relacionadas y más

La alianza, según Ibiza Luxury Destination, refleja una visión compartida: que el desarrollo turístico y la protección del medio ambiente deben avanzar de manera conjunta para garantizar la sostenibilidad de Ibiza a largo plazo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
  2. Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
  3. La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
  4. Dos heridos graves tras chocar un coche y una moto en Ibiza
  5. Los residentes de Ibiza y Formentera tendrán excepciones para entrar en Mallorca con sus vehículos
  6. Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
  7. El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
  8. Un tiburón de grandes dimensiones nada en el puerto de Ibiza

El carnaval de Santa Eulària ya tiene fecha y una rúa propia para Puig d'en Valls

El carnaval de Santa Eulària ya tiene fecha y una rúa propia para Puig d'en Valls

Un instituto de Ibiza convierte su gimnasio en un centro de donación de sangre

Un instituto de Ibiza convierte su gimnasio en un centro de donación de sangre

El 112 coordinó cerca de 23.000 incidentes en Ibiza y Formentera en 2025

Ibiza Luxury Destination dona 2.500 euros a IbizaPreservation para proteger el patrimonio natural de la isla

Ibiza Luxury Destination dona 2.500 euros a IbizaPreservation para proteger el patrimonio natural de la isla

María José Guerrero, delegada de la Aemet en Baleares: "La combinación de borrascas y flujo constante de viento provoca rachas muy fuertes que pueden mantenerse varios días en Ibiza"

María José Guerrero, delegada de la Aemet en Baleares: "La combinación de borrascas y flujo constante de viento provoca rachas muy fuertes que pueden mantenerse varios días en Ibiza"

El misterioso nuevo restaurante de Dani García en Ibiza busca trabajadores: estos son todos los puestos

El misterioso nuevo restaurante de Dani García en Ibiza busca trabajadores: estos son todos los puestos

El tiburón regresa al puerto de Ibiza: "Acabará muriendo"

El tiburón regresa al puerto de Ibiza: "Acabará muriendo"

Los barrios de Ca n’Escandell y Can Cantó estrenan nuevo vial de salida a la avenida de la Paz

Los barrios de Ca n’Escandell y Can Cantó estrenan nuevo vial de salida a la avenida de la Paz
Tracking Pixel Contents