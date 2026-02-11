Ibiza Luxury Destination dona 2.500 euros a IbizaPreservation para proteger el patrimonio natural de la isla

Ibiza Luxury Destination ha hecho una donación de 2.500 euros a la fundación IbizaPreservation con el objetivo de respaldar sus proyectos medioambientales y reforzar su compromiso con la sostenibilidad y la conservación del patrimonio natural de la isla.

La propia asociación, que agrupa a empresas líderes del sector del turismo premium en Ibiza, ha señalado esta aportación como una manera de contribuir directamente a distintas iniciativas impulsadas por la fundación, entre ellas la protección de la lagartija ibicenca, "una especie emblemática de las Pitiusas que se encuentra en riesgo de extinción debido a la pérdida de hábitat y a la presencia de especies invasoras".

Desde Ibiza Luxury Destination subrayan que el turismo de alta gama debe desarrollarse en equilibrio con el entorno natural que ha convertido a la isla en un destino de referencia internacional. “Nuestro entorno natural es uno de los mayores valores de Ibiza. Apoyar a IbizaPreservation es una forma de contribuir activamente a la conservación de la biodiversidad y al futuro sostenible de la isla”, destacan.

Por su parte, la entidad recuerda que IbizaPreservation trabaja desde 2008 en la protección de los ecosistemas terrestres y marinos de Ibiza y Formentera, promoviendo proyectos de conservación, educación ambiental y sensibilización dirigidos tanto a residentes como a visitantes.

“Las colaboraciones con entidades comprometidas como Ibiza Luxury Destination son fundamentales para seguir desarrollando programas de conservación que protejan la riqueza natural de nuestras islas”, señala Inma Saranova, directora ejecutiva de IbizaPreservation, en declaraciones recogidas por la asociación.

La alianza, según Ibiza Luxury Destination, refleja una visión compartida: que el desarrollo turístico y la protección del medio ambiente deben avanzar de manera conjunta para garantizar la sostenibilidad de Ibiza a largo plazo.