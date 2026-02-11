La decisión del Consell de Mallorca de desplazarse a Ibiza para recabar información sobre el proceso seguido por la institución ibicenca para regular la entrada y circulación de vehículos en los meses de verano. Una medida que ya se aplica en Formentera desde hace años. Los partidos que componen la Administración mallorquina siguen negociando los detalles de su regulación, pero sí ha trascendido que habrá exenciones para los pitiusos y menorquines a la hora de entrar con sus vehículos en la isla.

Llama la atención

La advertencia de los propietarios de los quioscos de playa de Formentera, sobre los que pesa la amenaza de anulación de la concesión por parte del Govern. Aseguran que la isla se quedará sin estas instalaciones el próximo invierno y denuncian que sufren una «persecución administrativa» por parte del Consell de la isla.

Noticias relacionadas

El fuerte aumento del número de jóvenes nacidos en Balears de entre 15 y 34 años que en 2025 decidieron emigrar y buscarse un futuro laboral en otro país. Son más de 13.300, una cifra que representa un 8% más que la registrada el año anterior. Son datos del ‘Anuario de la Juventud de Baleares’, que advierte además de que los jóvenes de las islas tiene una peor salud mental por la falta de vivienda.