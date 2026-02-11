Izan Llunas lleva a Ibiza a la gran final del Benidorm Fest 2026

El Benidorm Fest 2026 tiene ya a los primeros finalistas y el cantante ibicenco Izan Llunases uno de ellos. El artista, que el sábado 14 participará de la gran final, se convirtió en uno de los favoritos del público tras interpretar su tema '¿Qué vas a hacer?'.

También se han clasificado a la final Tony Grox y Lucycalys, con 'T amaré'; Kitai con 'El amor te da miedo', María León y Julia Medina con 'Las damas y el vagabundo', Mikel Herzog Jr. con 'Mi Mitad' y Kenneth con 'Los Ojos No Mienten'.

"Me van a ver moverme bastante por todo el escenario"

Tal como había adelantado meses atrás en una entrevista con Diario de Ibiza, Izan mostró una nueva faceta. El Palau d’Esports L’Illa de Benidorm pudo disfrutar al artista bailando y moviéndose "por todo el escenario". Tras su actuación, el cantante reconoció: "Es una canción vocalmente difícil, se ha ensayado bastante y yo creo que ha salido bastante bien".

En la segunda semifinal actuarán este jueves Asha con 'Turista'; KU Minerva con 'No volveré a llorar'; Funambulista con 'Sobran gilipo**as'; Dani J con 'Bailándote'; The Quinquis con 'Tú No Me Quieres'; Atyat con 'Dopamina'; Rosalinda Galán con 'Mataora'; Mayo con 'Tócame' y Miranda! & bailamamá con 'Despierto Amándote'.

El ganador de este año se quedará con un premio en metálico de 150.000 euros brutos -100.000 euros para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción-, y varios premios más. RTVE ha llegado a un acuerdo con TelevisaUnivision para que uno de los artistas viaje a Miami (Estados Unidos) para hacer promoción en la cadena y grabar un single con un productor de allí. El tercer premio será un billete para viajar a Estocolmo (Suecia), a visitar Spotify y grabar en sus estudios otro single.

Cabe recordar que este año el ganador del concurso no viajará al Festival de Eurovisión, tras la retirada de RTVE del concurso en protesta por la presencia de Israel.