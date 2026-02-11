Música
Izan Llunas, finalista del Benidorm Fest: “He venido a este mundo a transmitir la música que llevo adentro”
El joven artista brilló con su tema “¿Qué vas a hacer?” y avanzó a la final del certamen musical, que será este sábado 14.
El cantante ibicenco Izan Llunas se consolidó este martes como uno de los grandes protagonistas de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026, al pasar a la final de este festival tras una noche cargada de emoción y talento en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm. Allí brilló con su interpretación de '¿Qué vas a hacer?', logrando una conexión inmediata tanto con el jurado como con el público.
La gala estuvo conducida por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand, quienes aportaron dinamismo a una velada marcada por la energía y la expectación. Antes de conocerse los resultados de las votaciones, la emblemática Paloma San Basilio ofreció una actuación especial que rindió homenaje a la historia y tradición del certamen, elevando aún más el clima musical de la noche.
Izan fue el quinto artista en subir al escenario, y su presentación estuvo precedida por un emotivo vídeo que repasó su recorrido artístico. Entre imágenes de su infancia y sus primeros pasos en la música, el propio cantante puso voz a su historia: “Desde que a los diez años mi primer profesor de canto me invitó a subir al escenario con él, ya tenía claro lo que quería”.
Una familia de cantantes
En ese relato, Llunas recordó cómo la música marcó su destino desde temprano: “He venido a este mundo a transmitir la música que llevo adentro”. Animado por su padre, el también cantante Marcos Llunas, explicó, se presentó a un casting que cambiaría su vida: “Me presenté a un casting para encarnar al Luis Miguel infantil en una serie de televisión. Interpretando al artista mexicano conseguí mi primer Disco de Oro”.
A pesar del impacto mediático y la repercusión alcanzada a una edad tan temprana, el artista destacó la importancia de mantener los pies en la tierra: “Pese a la magnitud y a la repercusión que obtuve siendo tan joven, siempre he mantenido los pies en el suelo”. Con el tiempo, añadió, comenzó un camino más personal: “Luego empecé a publicar mi propia música, a buscar mi sitio, mi sello personal y mi identidad. Me defino como un artista clásico a la vez moderno”.
Su participación en el Benidorm Fest tiene, además, un fuerte componente emocional y familiar. “Participar en este festival me hace mucha ilusión, porque hace 50 años mi abuelo Dyango ganó aquí el premio a la mejor canción”, expresó con orgullo, recordando el legado musical que lo acompaña: “Pertenezco a una familia de cantantes de la que me siento muy orgulloso”.
Antes de cerrar el vídeo, Izan compartió un ritual íntimo previo a cada actuación: “Antes de salir al escenario tengo que atarme dos veces los cordones de los zapatos y besar la cadena que siempre llevaré conmigo. Ahora sí, estoy listo”. Acto seguido, el artista apareció sobre el escenario con un outfit negro, lleno de carisma y talento, para interpretar su tema.
Segunda semifinal: Los finalistas
Durante su presentación, Alaska, una de las figuras más icónicas de la música y la televisión en España, se sumó como presentadora, aportando un gesto simbólico que realzó aún más su actuación. Al finalizar la gala, los 6 finalistas de la noche quedaron conformados por: Tony Grox & Lucycalys, Izan Llunas, Kitai, Mikel Herzog Jr, Kenneth y María León junto a Julia Medina. Además, Izan fue uno de los primeros artistas elegido por la votación del público, un respaldo clave que consolidó su pase a la siguiente fase.
Con este resultado, Llunas avanzó a la final que se celebrará el sábado 14 de febrero, reafirmando su crecimiento artístico y llevando una vez más el nombre de Ibiza a uno de los escenarios musicales más importantes del país.
