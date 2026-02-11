Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión estación autobusesSenador FormenteraAnuncios viviendas turísticasBorrasca 'Nils'
instagramlinkedin

Educación

Alumnos de Francia aprenden mecánica en un instituto de Ibiza

Estudiantes de Normandía realizan prácticas de mecánica y carrocería en el instituto Isidor Macabich

Fachada del IES Isidor Macabich.

Fachada del IES Isidor Macabich. / IES Isidor Macabich

Redacción Digital

Ibiza

Seis alumnos de Formación Profesional procedentes de Normandía (Francia) han pasado tres semanas en Ibiza para completar parte de su aprendizaje en empresas del sector de la automoción. La estancia se ha desarrollado dentro del programa Erasmus+, con financiación de la Unión Europea, y ha sido coordinada con el instituto Isidor Macabich, que ha actuado como centro de acogida en la isla.

Los jóvenes, estudiantes del Lycée Professionnel Emulation Dieppoise, se forman en especialidades vinculadas a la mecánica, la pintura y la carrocería. Durante su paso por Ibiza se incorporaron a la dinámica diaria de tres talleres: Terrenauto (Mercedes), Punicauto (Renault) y Ebusus Motor (Toyota), donde realizaron prácticas y reforzaron su capacitación técnica en un entorno profesional real.

Esta colaboración entre los centros de Formación Profesional de Normandía y el instituto ibicenco ha servido, según la nota informativa, para dar forma a un proyecto que combina aprendizaje práctico con una experiencia de convivencia fuera de su país. Además del trabajo en los talleres, el intercambio les permitió mejorar competencias lingüísticas y sumar una inmersión cultural y personal.

Desde el centro señalan que iniciativas como esta ponen en valor la movilidad europea como vía para facilitar oportunidades a estudiantes de Formación Profesional, impulsar su empleabilidad y favorecer el intercambio de conocimientos entre países.

Noticias relacionadas y más

Erasmus+ es el programa de la Unión Europea para educación, formación, juventud y deporte, y ofrece posibilidades de movilidad en distintos niveles educativos. En España, su gestión corresponde al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), la agencia nacional responsable en los ámbitos de educación y formación, adscrita al Ministerio de Universidades.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
  2. Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
  3. La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
  4. Dos heridos graves tras chocar un coche y una moto en Ibiza
  5. Los residentes de Ibiza y Formentera tendrán excepciones para entrar en Mallorca con sus vehículos
  6. Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
  7. El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
  8. Un tiburón de grandes dimensiones nada en el puerto de Ibiza

Izan Llunas, finalista del Benidorm Fest: “He venido a este mundo a transmitir la música que llevo adentro”

Izan Llunas, finalista del Benidorm Fest: “He venido a este mundo a transmitir la música que llevo adentro”

El tiburón regresa al puerto de Ibiza: "Acabará muriendo"

El tiburón regresa al puerto de Ibiza: "Acabará muriendo"

Las fuertes ráfagas de viento registradas en Ibiza tumban una farola en Santa Eulària

Las fuertes ráfagas de viento registradas en Ibiza tumban una farola en Santa Eulària

De Caló de s’Oli a Cas Serres: el ciclo 'Dies Musicals' vuelve a Ibiza con 15 propuestas locales

Alumnos de Francia aprenden mecánica en un instituto de Ibiza

Alumnos de Francia aprenden mecánica en un instituto de Ibiza

Santa Eulària arranca las obras para llevar agua desalada a 1.200 abonados de Cala Llonga

Santa Eulària arranca las obras para llevar agua desalada a 1.200 abonados de Cala Llonga

Así es la nueva "Ibiza portuguesa" de la mujer más rica de España: villas de 8.000 euros la noche en un paraíso virgen

Comprar en Ibiza cuesta cada vez más: Santa Eulària encabeza el 'ranking' balear del precio de la vivienda

Comprar en Ibiza cuesta cada vez más: Santa Eulària encabeza el 'ranking' balear del precio de la vivienda
Tracking Pixel Contents