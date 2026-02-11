Alumnos de Francia aprenden mecánica en un instituto de Ibiza

Seis alumnos de Formación Profesional procedentes de Normandía (Francia) han pasado tres semanas en Ibiza para completar parte de su aprendizaje en empresas del sector de la automoción. La estancia se ha desarrollado dentro del programa Erasmus+, con financiación de la Unión Europea, y ha sido coordinada con el instituto Isidor Macabich, que ha actuado como centro de acogida en la isla.

Los jóvenes, estudiantes del Lycée Professionnel Emulation Dieppoise, se forman en especialidades vinculadas a la mecánica, la pintura y la carrocería. Durante su paso por Ibiza se incorporaron a la dinámica diaria de tres talleres: Terrenauto (Mercedes), Punicauto (Renault) y Ebusus Motor (Toyota), donde realizaron prácticas y reforzaron su capacitación técnica en un entorno profesional real.

Esta colaboración entre los centros de Formación Profesional de Normandía y el instituto ibicenco ha servido, según la nota informativa, para dar forma a un proyecto que combina aprendizaje práctico con una experiencia de convivencia fuera de su país. Además del trabajo en los talleres, el intercambio les permitió mejorar competencias lingüísticas y sumar una inmersión cultural y personal.

Desde el centro señalan que iniciativas como esta ponen en valor la movilidad europea como vía para facilitar oportunidades a estudiantes de Formación Profesional, impulsar su empleabilidad y favorecer el intercambio de conocimientos entre países.

Erasmus+ es el programa de la Unión Europea para educación, formación, juventud y deporte, y ofrece posibilidades de movilidad en distintos niveles educativos. En España, su gestión corresponde al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), la agencia nacional responsable en los ámbitos de educación y formación, adscrita al Ministerio de Universidades.