Un instituto de Ibiza convierte su gimnasio en un centro de donación de sangre

El gimnasio del instituto Sa Colomina dejará de ser un espacio deportivo para convertirse en un centro de solidaridad el próximo 12 de marzo. En el marco de la asignatura de Biología y Geología, el alumnado de tercero de Secundaria ha impulsado una jornada de donación de sangre dirigida tanto a la comunidad educativa como a toda la ciudadanía de la isla.

La iniciativa nace con un doble objetivo: contribuir a mantener las reservas de la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares y sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de la donación altruista, según informa en un comunicado el centro escolar.

De estudiantes a agentes activos de salud pública

Aunque el alumnado de Secundaria todavía no puede donar sangre por su edad, ha encontrado una forma creativa de implicarse: el apadrinamiento de donantes. Cada estudiante tiene el reto de conseguir que una persona adulta -familiares, amistades o vecinos- done sangre en su nombre. De este modo, los jóvenes se convierten en promotores activos de salud pública y en embajadores de una causa que salva vidas.

Desde la comisión organizadora recuerdan un dato clave: la sangre no se puede fabricar y cada donación puede salvar hasta tres vidas. La jornada de donación de sangre se celebrará el próximo 12 de marzo en el gimnasio del instituto Sa Colomina, en horario de 10 a 13.30 horas y de 16.45 a 19.30 horas.

Para participar es necesario ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. Además, será imprescindible presentar un documento oficial de identidad y haber comido previamente antes de realizar la donación.

Cómo participar

Para organizar correctamente los turnos, todas las personas interesadas -así como el alumnado que ya haya encontrado a su "apadrinado"- deberán completar el formulario de inscripción habilitado por el centro.

Al finalizar la donación, los participantes recibirán un refrigerio ofrecido por el Banco de Sangre como agradecimiento a su gesto solidario. Con esta acción, el IES Sa Colomina demuestra una vez más que la educación también implica compromiso social, responsabilidad y participación activa en el bienestar colectivo.