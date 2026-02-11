Así es el tiburón azul, el escualo que se pasea por las costas de Ibiza

Un ejemplar de tiburón azul o tintorera ha sorprendido al aparecer en las costas de Ibiza en los últimos días, algo que no es común para su especie. El animal fue visto primero el lunes por la mañana nadando en la zona portuaria de es Botafoc y volvió a aparecer el martes en la playa de ses Figueretes. En los videos, que se han vuelto virales, el tiburón parece perdido y desorientado, con una herida en su aleta.

"Muchas veces, cuando las especies marinas pelágicas se aproximan a la costa es porque hay un síntoma de que tienen algún problema, alguna inactividad o herida", indicó a este diario el biólogo marino Xisco Sobrado, responsable del área marina del GEN-GOB.

Ediz Mehmet

El nombre científico de esta especie es Prionace glauca, se encuentra en los océanos de todo el mundo, en aguas templadas y tropicales, y es considerado el tiburón más extendido y abundante. La tintorera posee un cuerpo alargado, con un hocico largo y cónico. Tiene ojos grandes, cinco hendiduras branquiales, dos aletas dorsales, dos aletas pectorales, dos aletas anales y una aleta caudal.

Se caracterizan por su color azul metálico intenso, más oscuro en la punta de las aletas, y su vientre blanco. Su longitud promedio es de 2,5 metros y suelen pesar alrededor de 80 kilogramos. Sus dientes de forma triangular con bordes aserrados se caen y se reemplazan constantemente.

A nivel global, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), cataloga al tiburón azul como especie "casi amenazada". Sin embargo, debido a la presión pesquera y a su captura accidental, en el Mediterráneo se encuentra en "peligro crítico" de extinción.

A pesar de su aspecto amenazante, esta especie de tiburón rara vez ataca, por lo que no supone un peligro para los humanos. De todos modos, se recomienda no intentar acercarse a ellos, interactuar ni tocarlos en caso de encontrarse con uno.