Ibiza reduce un 31% los anuncios de plazas en viviendas de uso turístico

Las plataformas online han dejado de anunciar en el último año 7.844 plazas en viviendas de uso turístico de las Pitiusas, 7.444 de ellas en Ibiza y 400 en Formentera, según los datos de la ‘Medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad’ que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. Se trata de una estadística experimental que se realiza dos veces al año, una en mayo y otra en noviembre: la última publicada por el INE es de noviembre de 2025 y de ella, tras comparar sus datos con los del mismo mes de 2024, se establece esa diferencia interanual que, en el caso de las Pitiusas, alcanza un 28,6%, mientras que se eleva al 30,9% si se fija la lupa sólo en Ibiza. En el caso de Formentera la reducción interanual ha sido del 10,8%.

«El principal objetivo de esta estadística experimental es estimar el número de alojamientos de vivienda turística que hay en España, así como su capacidad, para dar respuesta a la creciente demanda de información que hay sobre esta materia», indica el INE. En ese sentido, ofrece también datos sobre la reducción del número de viviendas dedicado al alquiler turístico registrado: en el caso de Ibiza, hay ahora 1.318 menos que hace un año, lo que supone un descenso del 38,7%; y en el de Formentera, la reducción es del 11%. La media pitiusa es del 34%.

Anuncios contabilizados

Para lograr estos datos, el INE emplea la técnica de web scraping, consistente en extraer datos, mediante programas de software, de las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas en España: «A partir de los alojamientos recopilados, se realiza una primera selección de viviendas turísticas conforme a la normativa vigente en cada comunidad autónoma. En cuanto a los alojamientos sin licencia o con una licencia incorrectamente definida, su inclusión o exclusión dependerá de otras variables extraídas como subtipo y servicios proporcionados». También aplica algoritmos de duplicación «para eliminar aquellas viviendas que aparecen en más de una plataforma».

«La estadística del INE no contabiliza ni caravanas ni tipis, así que en realidad se han retirado más anuncios» Mariano Juan — Conseller de Lucha contra el Instrusismo

Esta estadística se basa, en definitiva, en contabilizar los anuncios de viviendas existentes en plataformas como Airbnb o Booking. Eso sí, que los anuncios hayan sido eliminados de esas plataformas no significa que sus comercializadores hayan dejado de operar, por ejemplo a través de otros canales o métodos.

Sant Josep ostenta el mayor número de plazas en viviendas de uso turístico erradicadas de las plataformas online: en un año han sido eliminados los anuncios de 3.014 plazas (el 29,8% de las que existían en 2024) de 454 viviendas de ese municipio, el 34,3% de las que se publicaban hace un año.

Le sigue el municipio de Santa Eulària, con 1.996 plazas menos (-26,8%) en un año, las cuales estaban disponibles en 341 viviendas (-33,7%) también suprimidas de las plataformas. Pero el municipio en el que el descenso ha sido más acusado porcentualmente ha sido el de Ibiza, en el cual han sido borradas el 67,7% de las plazas (-1.191). En este municipio han desaparecido los anuncios del 68,6% de los inmuebles (-254) que había hace un año.

Lucha «efectiva y sólida»

En el caso de Sant Joan, la reducción ha sido significativa: 600 plazas y 142 viviendas menos, lo que supone un 28,9% y un 45,3% menos, respectivamente, que en 2024, según el INE. Y en Sant Antoni hay ahora 643 plazas (-23,7%) y 127 viviendas menos (-33,4%) en comparación con 12 meses atrás. Formentera tiene 80 viviendas (-11%) y 400 plazas menos (-10,8%) en las plataformas.

Para el conseller insular de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, los datos publicados por el INE confirman que su trabajo contra «el alquiler turístico ilegal es efectivo, sólido y ejemplo para el resto de España», además de que suponen «un nuevo y significativo descenso del número de anuncios de viviendas de uso turístico en la isla de Ibiza». El conseller ibicenco considera, además, que «refleja el impacto de las políticas de ordenación y control desarrolladas durante los últimos meses y consolida una tendencia a la baja en la oferta anunciada en las plataformas digitales».

Tras ser erradicados en un año 1.318 anuncios de viviendas en Booking y Airbnb, aún se ofertan en esas plataformas 2.718 viviendas que suponen un total de 19.912 plazas, a unas siete plazas por casa de media. La mayoría, 870 casas (7.072 plazas) se encuentran en Sant Josep; le sigue Santa Eulària, con 671 inmuebles (5.443 plazas), y Formentera (637 viviendas y 3.287 plazas). En Sant Antoni hay 253 casas (2.071 plazas) a disposición de los turistas; en Sant Joan, 171 (1.472 plazas), y en Vila, 116 viviendas (567 plazas), según el INE.

Una estadística que incluye como turístico el alquiler de temporada

Todas estas viviendas y plazas se corresponden, aproximadamente, con las que tiene ‘fichadas’ como legales el Consell, según apunta el conseller insular de Lucha contra el Intrusismo, que calcula que existen «unas 2.300 viviendas turísticas dadas de alta y unas 18.500 plazas». La diferencia con los datos del INE se debe a ciertos «matices»: «El INE no contabiliza ni caravanas ni tipis, así que en realidad se han retirado más anuncios que los que se dicen [en la encuesta experimental]; y por otro lado, el INE cuenta como vivienda turística un fenómeno que ya está entrando en las plataformas, el alquiler de temporada con número de registro nacional».

Sant Josep acoge el mayor número de plazas y viviendas de uso turístico de la isla

En ese sentido, destaca que, por primera vez, el número total de anuncios detectados por el INE en estas plataformas se sitúa por debajo del número de viviendas de uso turístico inscritas en el Registro Insular, un hecho que considera «un hito relevante» en el proceso de ordenación del alojamiento turístico en Ibiza.

El conseller recuerda que las cifras del INE hacen referencia a anuncios que se identifican como viviendas turísticas en las plataformas digitales y que todavía incluyen determinados anuncios correspondientes a alquileres de temporada de más de 30 días, que «no tienen naturaleza turística». Por ello, matiza, «el volumen real de oferta turística efectiva es inferior al que reflejan las cifras agregadas».