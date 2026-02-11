Ibiza, entre las primeras escapadas de Cayetano Rivera con su nuevo amor

Ibiza habría sido uno de los primeros destinos elegidos por Cayetano Rivera y Tamara Gorro antes de que su relación saliera a la luz. Según publica Vanitatis, la pareja no solo ha viajado recientemente a Dubái —donde se ha destapado el romance—, sino que ya había compartido escapadas previas, entre ellas a la isla pitiusa.

Mucho antes de que la noticia se hiciera pública, ambos fueron vistos también en un vuelo con destino a Barcelona. Tal y como recoge el citado medio, no se sentaron juntos en el avión, pero quienes viajaban con ellos percibieron una evidente complicidad. En un trayecto tan corto, de apenas una hora, la interacción entre ambos llamó la atención y fue interpretada como una señal de que ya existía algo más que una simple amistad.

La confirmación del romance llegó después de que la periodista Isabel González diera el primer titular. A partir de ahí, la información corrió como la pólvora hasta que la propia Tamara Gorro reconoció ante algunos periodistas de su entorno que llevan varias semanas viéndose y que no se han escondido. La influencer asegura que se está dejando llevar y que, tras su separación de Ezequiel Garay —con quien mantiene una relación cordial por el bien de sus hijos—, está centrada en disfrutar esta nueva etapa sin expectativas marcadas.

El hermetismo de Cayetano Rivera

En el caso de Cayetano Rivera, el hermetismo ha sido total. El extorero siempre ha protegido al máximo su vida privada y apenas ha hecho declaraciones sobre sus relaciones sentimentales. De hecho, la primera vez que posó públicamente con su anterior pareja, María Cerqueira, fue en el marco de un documental para Prime Video cuando ya llevaban cerca de dos años juntos.