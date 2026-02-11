El Ibavi construirá en Ibiza 48 viviendas públicas en Can Cantó y prevé comenzar las obras en 2026

Vila da un paso más en su propósito de construir vivienda pública en la ciudad. El Consistorio ha presentado este jueves la nueva promoción de 48 viviendas de protección oficial (VPO) impulsada junto al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), organismo al que ha cedido el terreno para proyectar este edificio. Esta promoción se ubicará en la calle Es Cubells del barrio de Can Cantó, junto a la escoleta infantil. Paralelamente, el Ayuntamiento de Ibiza y el Govern balear han firmado un convenio de colaboración para la cesión de dos terrenos más al Ibavi en los que prevén construir viviendas a precios asequibles.

Con la cesión de estos dos solares, son en total cuatro las promociones proyectadas por ambas instituciones, tras la presentada este jueves en Can Cantó (que ya se había anunciado en varias ocasiones) y la del antiguo edificio del Mercat Pagès, ubicada en la calle Vicente Serra i Orvay, anunciada el pasado mes de noviembre. Las cuatro promociones suman un total de 272 viviendas.

"En los últimos 32 meses hemos trabajado mucho para dar una solución real a la falta de vivienda que se da en la ciudad de Ibiza", explica Rafael Triguero, alcalde de Ibiza, durante la presentación de la nueva promoción de viviendas de Can Cantó. "Esta es la legislatura de la historia en la que se ha proyectado más vivienda pública en Ibiza para garantizar el futuro de nuestros residentes", recalca el alcalde. "Desde el primer día de legislatura tomamos conciencia del desafío al que nos enfrentábamos. Un desafío imponente donde las soluciones a corto plazo son difíciles de encontrar", añade el conseller balear de Vivienda, José Luis Mateo, quien destaca la importancia de la colaboración y el "trabajo conjunto entre todas las administraciones, así como la iniciativa público privada".

48 viviendas públicas en Can Cantó

A lo largo de este año comenzarán las obras de la promoción de vivienda pública de Can Cantó, con un presupuesto de 10,1 millones de euros. Aunque en un principio el Consistorio preveía que fueran 51 las viviendas que iba a incluir en esta promoción, finalmente serán 48 pisos y 48 plazas de garaje en una planta subterránea. Esta cifra era aún mayor antes de la cesión del terreno al Ibavi, cuando el Ayuntamiento anunció que serían 65 pisos. Según el conseller de Vivienda, una vez iniciadas las obras se prevé un plazo de ejecución de entre 18 y 24 meses, por lo que podrían estar concluidas en 2028.

Piso de la promoción de viviendas de Can Cantó / CAIB

En total, la promoción de Can Cantó contempla 24 viviendas de una habitación y 40 metros cuadrados, 18 de dos habitaciones y 55 metros cuadrados y seis de tres dormitorios y 70 metros cuadrados. Además, cuatro de los pisos estarán adaptados a personas con discapacidad.

Las viviendas estarán destinadas a residentes de Vila que lleven 10 años empadronados en la ciudad. "Sin duda, esto podrá aliviar la lista de espera para personas que están esperando una vivienda pública", afirma Triguero, quien añade que "tanto las viviendas proyectadas en el Mercat Pagès como las de Can Cantó tienen máxima prioridad para el Govern, ya que gracias a la nueva ley se han declarado inversiones de interés autonómico para que se pueda acelerar su construcción".

Dos solares para 216 viviendas

Los solares que el Ayuntamiento ha cedido al Ibavi este miércoles se ubican en el antiguo colegio de sa Bodega, en la calle Canarias 16, y en la zona de sa Punta en Platja d'en Bossa, en la calle San Francesc de ses Salines 15. Ambos tienen capacidad para albergar 108 viviendas, aunque en este caso no se destinarán a VPO, sino que serán viviendas de precio limitado (VPL) construidas en el marco del programa 'Construir per llogar', una iniciativa público privada en la que el Ibavi sacará a concurso los terrenos para que sea una empresa privada la que construya los pisos y ponerlas en alquiler a un precio asequible. Se trata de un modelo build to rent, que, en palabras de Mateo, "es la línea en la que llevamos trabajando desde el primer día" en el Govern.

Al igual que con las viviendas de VPO, las VPL resultantes en estos solares estarán destinadas a personas empadronadas en el municipio de Vila desde hace 10 años.

Presentación de la nueva promoción de vivienda pública en Can Cantó / Toni Escobar

Respecto a los plazos en los que pueden iniciarse la construcción en estos dos solares, los tiempos son más inciertos. "Lo que depende de nosotros, como las viviendas públicas de Can Cantó y el Mercat Pagès, se iniciarán las obras este 2026, pero para los solares destinados a build to rent los plazos son más largos al tener que realizar el concurso la empresa privada", explica el conseller, quien aun así estima que en 2027 pueden comenzar las obras. "Nos gusta ser precavidos con las fechas, no ser ni muy optimistas ni tampoco muy pesimistas, pero sí realistas", declara Mateo. "Recepcionar y luego licitarlos y hacer el concurso son cosas que llevan su tiempo", reflexiona el conseller.

Otros proyectos

El alcalde recalca la voluntad del Consistorio de seguir construyendo vivienda pública y anuncia que el siguiente proyecto previsto es la construcción de vivienda para jóvenes. "Serán pisos exclusivamente para jóvenes de nuestro municipio y se ubicarán en el solar de la antigua nave frente al Parque de la Paz", explica Trigueros. También recuerda los trabajos realizados en el barrio de sa Penya rehabilitando locales para convertirlos en vivienda. "En el último plenario de enero realizamos la tercera modificación del Plan General de Ordenación Urbana para posibilitar esta reconversión a viviendas también en los locales comerciales de ses Figueretes y Cas Serres", destaca. "Estamos siendo todo lo creativos que podemos para construir vivienda pública", concluye el alcalde.

Respecto a la promoción prevista en Ca n' Escandell, se encuentra en fase de urbanización, llevadas a cabo por la empresa pública del ministerio de Vivienda Casa 47. Una vez concluida, podrán comenzar los procedimientos para la edificación. De las tres parcelas en las que se está trabajando para realizar vivienda pública, dos las promueve Casa 47 y la tercera será cedida al Ayuntamiento, quien a su vez prevé ceder al Ibavi para la construcción de 170 viviendas.