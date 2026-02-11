Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza en alerta por la borrasca 'Nils': rachas de hasta 75 kilómetros hora

La Aemet mantiene el aviso amarillo por viento y fenómenos costeros hasta las 14 horas de este miércoles

Fuerte viento en Sant Antoni en una imagen de archivo

Fuerte viento en Sant Antoni en una imagen de archivo / JA RIERA

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

La borrasca 'Nils' llega a Ibiza y Formentara con fuertes vientos y oleaje. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla por rachas que pueden alcanzar los 75 kilómetros hora este miércoles. La borrasca de alto impacto también dejará olas de hasta 4 metros en las Pitiusas, según los meteorólogos.

La alerta estará activa hasta las 14 horas de este miércoles. No obstante, mañana jueves el aviso volverá a activarse entre las 12 y las 23.59 horas por fenómenos costeros.

Las temperaturas se mantienen estables con 15 grados de mínima y hasta 19 de máxima en las islas. Además, el viento del suroeste crea una sensación térmica de mayor temperatura.

La probabilidad de lluvia este miércoles se sitúa en el 20%.

