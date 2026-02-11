Un campanario griego en la iglesia de es Cubells, así promociona Iberia Express los "pueblos encantadores" de Ibiza

"Hoy en nuestro blog viajamos a los rincones más coquetos y encantadores de la isla de Ibiza. Te mostramos pueblecitos perfectos para coger el coche y perderse mientras los descubres con calma. ¡Déjate llevar por la esencia mediterránea en Ibiza!". Así promociona Iberia Express los vuelos a la isla, tirando de los "pueblos encantadores", en una de sus últimas publicaciones en X. Una publicación fabulosa si no fuera por un pequeño detalle: la ilustración, generada por IA, no corresponde a ninguno de estos rincones de la isla que pretenden promociona.

Se supone que es el Puig de Missa, una vista cenital, sin embargo, se les ha colado un detalle nada ibicenco: un campanario griego. Seguro que a quienes han visitado las islas griegas les suenan esos campanarios coronados por cúpulas azul cerúleo. Pues se ve que en Ibiza también los hay. O eso piensan en Iberia Express. El resto, con sus cositas, podría pasar por una iglesia ibicenca, pero ese campanario, con doble piso, ese azul y la crucecita arriba no tiene nada que ver con la isla. Las ruinas que se ven al fondo tampoco son muy ibicencas.

La sorpresa viene al intentar descubrir esos "pueblos encantadores". Ahí es cuando se descubre que la imagen no pretendía ser el Puig de Missa sino es Cubells. Ahí ya sí que el cerebro de los ibicencos comienza a echar humo. ¿Es cubells? Nadie en Iberia Express ha visto nunca es Cubells. Y la IA, tampoco. Esta es la única imagen generada por inteligencia artificial que hay en el artículo, todos los demás pueblos (Sant Josep, Sant Carles, Santa Gertrudis y Corona) aparecen con fotografías reales. La de la IA a algún listo le debió parecer mucho más mona que la realidad y decidió plantarla como imagen principal. Con dos neuronas.

Una Dalt Vila que no existe en los paneles del aeropuerto

Esta no es la primera vez que la inteligencia artificial juega malas pasadas a las empresas. En el aeropuerto de Ibiza se instalaron en diciembre de 2024 una docena de paneles en los que se promocionaba la isla con unas imágenes que mostraban una Dalt Vila completamente inventada. Irreconocible. Lo que más llamaba la atención de la imagen era la pequeñez de las murallas y lo que se suponía que era su icónico campanario, porque nada tenía que ver. Lo mismo ocurría con la zona boscosa que rodea las murallas, pegada a la cima de la colina en la que se enclava Dalt Vila. El conjunto era, cuando menos, chocante.

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Ibiza, Rubén Sousa, se puso en contacto con la empresa responsable de las imágenes para solicitar que las retirara. Se comprometió a cambiarlas "por otras reales de la ciudad" y trasladó sus disculpas al Consistorio.

La Ibiza inventada de Joma

Y aún hay otra más. En marzo del año pasado, Joma, uno de los patrocinadores de la Santa Eulària Ibiza Marathon, usaba una imagen de Ibiza también generada por IA para presentar la edicion especial de sus zapatillas dedicadas a la prueba: las R-1000 Ibiza Limited Edition (180 euros). La deportiva aparecía en primer plano. Muy colorida y con el nombre de la isla en el talón. Y hasta ahí. Porque todo lo que se veía de fondo en la campaña, lo que se suponía que es Ibiza, era un despropósito. Se veía el mar y una playa con mansiones en la colina que cae sobre ella. También un trozo de acantilado con vegetación. Hasta ahí, vale, aceptamos, podría ser una visión genérica de algún rincón de la isla. De aquí, del levante ibérico, la Costa Brava, Córcega o una isla griega. Según explicaba la marca en la presentación de la zapatilla, había "intentado capturar la esencia de Ibiza en las zapatillas oficiales de la octava edición" de la popular prueba. De traca.

El problema venía cuando se miraba al fondo, lo que se suponía que era lo más representativo de la isla: un peñasco que pretendía ser es Vedrà y unas casitas blancas que querían representar Dalt Vila. Pero ni lo uno ni lo otro. El peñasco estaba pegado a la tierra por una ladera de lo que parecía bosque y las casitas blancas colgadas de un acantilado no se asemejaban en nada a la estampa de Dalt Vila. "La alegría de Ibiza a cada paso", se leía en el eslogan. El Consell aseguraba que era un error y que la marca sustituiría la imagen por una que realmente se correspondería con la isla. Diez días después, sin embargo, ahí seguía la imagen.

La IA no lo tiene nada claro con Ibiza, por lo visto. A las pruebas nos remitimos.