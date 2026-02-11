Las fuertes ráfagas de viento registradas en Ibiza tumban una farola en Santa Eulària

El temporal de viento dejó anoche un susto en el paseo de Santa Eulària: una farola acabó en el suelo, tirada sobre la acera, y lo más llamativo es que seguía encendida. La incidencia la dio a conocer a través de Instagram una usuaria que envió una foto minutos antes de la medianoche.

Tras la caída, la farola permaneció en el suelo y, sorprendentemente, aún encendida, lo que llamó la atención de algunos de los usuarios, que alertaron del riesgo que podía suponer encontrarse con un elemento del mobiliario urbano derribado y en funcionamiento.

El viento tumba una farola en Santa Eulària. / D.I.

El episodio coincide con una noche de rachas fuertes en las Pitiusas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantuvo activo el aviso amarillo por fenómenos costeros en Ibiza y Formentera entre las 18 y la medianoche, con viento del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h y olas de 2 a 3 metros.

Y el viento no da tregua: para este miércoles, Aemet prevé que el mal estado de la mar y las rachas continúen, con viento del oeste fuerza 7 y olas que pueden volver a alcanzar los tres metros, con avisos vigentes hasta el jueves.

Con este escenario, conviene extremar la precaución en paseos marítimos y zonas expuestas, evitar acercarse a farolas, señales o árboles dañados (sobre todo si hay cables o alumbrado activo) y avisar a emergencias si se detecta un riesgo para peatones o el tráfico.