El Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera lamenta que el Parlament continúe con la derogación de la Ley de Memoria Democrática

La asociación anuncia que no acudirá a la visita que la consellera de Presidencia y la directora general de Relaciones Institucionales realizarán este jueves al cementerio de Sant Francesc

Inicio de los trabajos de exhumación en 2022 de la fosa del cementerio de Sant Francesc en Formentera.

Inicio de los trabajos de exhumación en 2022 de la fosa del cementerio de Sant Francesc en Formentera. / C.C.

Redacción Digital

Ibiza

El Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera ha lamentado que el Parlament de les Illes Balears haya votado este martes a favor de continuar con los trámites para derogar la Ley de Memoria Democrática. La decisión se produce después de que los votos en contra del Partido Popular y Vox hayan hecho fracasar la enmienda a la totalidad presentada por los grupos progresistas, que pretendía frenar la tramitación de la derogación.

Desde el Fòrum recuerdan en un comunicado que la eliminación de la Ley de Memoria forma parte de los acuerdos alcanzados entre ambas formaciones políticas en 2025 para garantizar el apoyo de Vox a los presupuestos de la presidenta Marga Prohens. A su juicio, el Partido Popular "se pliega una vez más a las demandas de Vox", asumiendo planteamientos que califican de "totalitarios y negacionistas".

El colectivo rechaza cualquier iniciativa política que suponga recortar el derecho de las víctimas a la verdad y considera que la derogación de la ley constituye "un ataque frontal" a las víctimas de la represión franquista y a las asociaciones que trabajan en la recuperación de la Memoria Democrática.

Por este motivo, el Fòrum ha anunciado que no acudirá a la visita que la consellera de Presidencia y la directora general de Relaciones Institucionales tienen previsto realizar este jueves a las tareas de exhumación en el cementerio de Sant Francesc, en Formentera, al no querer ser partícipes de lo que consideran un intento de "blanqueamiento de imagen" por parte del Partido Popular en una cuestión que califican de especialmente sensible.

