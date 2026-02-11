Fallece Esperanza Marí Ribas, exdirectora de Cáritas Ibiza

"Hoy despedimos con profundo pesar a Esperanza Marí Ribas, que dedicó parte de su vida al servicio de los demás desde su puesto tanto de subdirectora como de directora de nuestra entidad". Así ha comunicado Cáritas Diocesana de Ibiza el fallecimiento de la ibicenca. "Su compromiso, generosidad y entrega dejaron huella en compañeros, voluntarios y, especialmente, en tantas personas y familias a las que acompañó", continúa el sentido mensaje, en el que agradece "su labor y vocación solidaria" y da el pésame a la familia.

Nacida en Sant Antoni, colaboró durante años en la entidad, cuya dirección ocupó en enero de 2004, tras un tiempo como subdirectora. Técnica de Turismo de profesión, dirigió el hotel S'Àmfora durante años y, más tarde, cuando se abrió el Florida, entró allí a trabajar. Un trabajo que abandonó cuando nacieron sus hijos, según explicaba ella misma.

Inquieta por naturaleza, lo de quedarse en casa no iba mucho con ella, así que cuando sus pequeños crecieron aceptó la propuesta que Antoni Marí Tur Botja le hizo: ser concejala de Cultura y Asuntos Sociales de Sant Antoni. Cuando asumió la dirección de Cáritas confesaba que recordaba aquella etapa política "con gran cariño".

Durante la penúltima legislatura de los años 90, Esperanza Marí emprendió proyectos como un censo de artistas jóvenes del municipio, visitó los campamentos humanitarios del Sahara junto al Frente Polisario

Vocación de ayudar a los demás

Fruto de esa vocación por ayudar a los demás se acercó también a Cáritas, donde, desde el primer momento en que asumió la dirección su preocupación era encontrar fondos para poder impulsar proyectos que tenía en mente. Sustituyó en la presidencia a Jaime Navas cuando este acabó los tres años de mandato. Entre ellos, apenas unas semanas después de acceder al cargo mencionaba un nuevo almacén. Y es que, según explicaba, las cuotas de los socios no alcanzaban, por lo que su intención era buscar nuevas formas de financiación. Su intención era "implicar a todos los sectores de la sociedad para desarrollar todos los planes actuales y futuros”.

Esperanza Marí, en 2005, recogiendo la donación para Cáritas de los trabajadores británicos de Sant Antoni / D. I.

"Una de mis intenciones es llevar a cabo una campaña de información de nuestras actividades y de captación de nuevos socios porque hay muchas necesidades que no nos vemos capaces de cubrir con los presupuestos actuales. Necesitamos la ayuda de todos”, explicaba en su primera entrevista como directora de Cáritas con Diario de Ibiza, en la que también destacaba la importancia de la transparencia.

Una de sus señas de identidad era la sonrisa, que no perdía en ningún momento. como se puede comprobar en las imágenes de su trayectoria.