Estas son las especies de tiburón que puedes encontrar en las aguas de Ibiza

El avistamiento de un ejemplar herido de tiburón azul en diferentes zonas costeras de Ibiza durante los últimos días ha despertado todo tipo de teorías y conjeturas sobre su presencia. Lo cierto es que la tintorera o Prionace glauca está considerada la especie de tiburón más abundante y extendida por todo el mundo.

Este animal de color azul metálico con vientre blanco vive en aguas templadas y tropicales, en profundidades que van desde los cero hasta los 300 metros, por lo que es probable encontrar algún ejemplar nadando en una cala, aunque no suelen hacerlo tan cerca de orilla.

Pero el tiburón azul no es el único escualo con el que puedes cruzarte en las aguas ibicencas. La musola, el tiburón cañabota o el alitán pasan en aguas del Mediterráneo todo su ciclo vital, mientras que otras especies como el marrajo, el tiburón peregrino o el tiburón blanco tienen el Mediterráneo en sus rutas.

Uno a uno, los tiburones que podrías cruzarte en Ibiza

Musola o mussola ( Mustelus mustelus ) : es un pequeño tiburón que no suele superar el metro de longitud y que se caracteriza por su lomo gris con manchitas blancas y hábitos nocturnos. Desde 2025, Baleares ha establecido una talla mínima de captura de 110 centímetros para la protección de esta especie.

: es un pequeño tiburón que no suele superar el metro de longitud y que se caracteriza por su lomo gris con manchitas blancas y hábitos nocturnos. Desde 2025, Baleares ha establecido una talla mínima de captura de 110 centímetros para la protección de esta especie. Tiburón cañabota (Hexanchus griseus): es una especie de grandes dimensiones que habita en las profundidades del Mediterráneo (hasta 2.000 metros). Ejemplares muertos o desorientados han aparecido ocasionalmente en aguas de Ibiza. Se caracteriza por su cabeza grande, hocico redondeado y seis pares de hendiduras branquiales.

Ejemplar de cañabota aparecido en Cala Gració en 2014. / D.I.

Alitán o gatvaire ( Scyliorhinus stellaris ) : se trata de un pequeño escualo amenazado que es frecuente en el Canal de Ibiza y que habita a muy poca profundidad (entre 40 y 80 metros). Es una especie que se encuentra en peligro debido a la sobrepesca. Es por eso que especialistas trabajan para aumentar la población de estos tiburones.

: se trata de un pequeño escualo amenazado que es frecuente en el Canal de Ibiza y que habita a muy poca profundidad (entre 40 y 80 metros). Es una especie que se encuentra en peligro debido a la sobrepesca. Es por eso que especialistas trabajan para aumentar la población de estos tiburones. Marrajo o salroig (Isurus oxyrinchus): habitante de alta mar, también en estado crítico de conservación, este tiburón rápido y de gran tamaño puede llegar a medir hasta 4 metros. Aunque es raro que se acerque a la costa, se han registrado avistamientos cerca de puertos y ha sido pescado en aguas de Formentera.

Ejemplar de marrajo común. / Agencias

Tiburón peregrino ( Cetorhinus maximus ): es el segundo pez más grande del mundo, pudiendo llegar a medir hasta 10 metros. Sin embargo, es inofensivo y solo se alimenta de plancton. Históricamente se han registrado algunos avistamientos en la zona, uno de ellos cerca de ses Salines.

es el segundo pez más grande del mundo, pudiendo llegar a medir hasta 10 metros. Sin embargo, es inofensivo y solo se alimenta de plancton. Históricamente se han registrado algunos avistamientos en la zona, uno de ellos cerca de ses Salines. Tiburón blanco (Carcharodon carcharias): se trata del pez depredador más grande y feroz del mundo, puede medir hasta 7 metros y la fuerza de su mandíbula es trescientas veces superior a la de la mandíbula humana. Aunque su presencia es esporádica y difícil de avistar, estudios científicos confirman su existencia en la zona. Es el más amenazante para la vida humana aunque sus ataques no suelen ser directos, sino que generalmente se dan por curiosidad o confusión con sus presas naturales (focas).