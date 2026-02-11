Denuncian la agresión a un joven en la estación de autobuses de Sant Antoni

Un joven de Ibiza, mayor de edad, sufrió una agresión un domingo de finales de enero por la madrugada. Iba junto a varios amigos de su misma edad y, cuando se dieron cuenta de que les perseguían, se apresuraron para llegar a la estación de autobuses de Sant Antoni. Se dirigieron allí pensando que estarían más seguros pero la escasa luz del entorno no evitó que se llevara un fuerte golpe.

Los hechos los relata un familiar, que prefiere no dar su nombre por temor a que identifiquen a alguno de ambos. Ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil y traslada a Diario de Ibiza su preocupación por que algo similar vuelva a ocurrir: "Lo que quiero es que la zona esté vigilada, porque es un punto donde se reúnen todos los jóvenes de Ibiza", señala.

Jovenes que iban a pegar

Los agresores eran algo mayores que el joven al que empujaron y, mientras sus compañeros consiguieron salir corriendo, a él le propinaron varias patadas y puñetazos. Su intención no parecía la de querer robarle, sino pegarle. Cuando llegó un autobús a la estanción, se marcharon y dejaron al jóven en el suelo, en "un charco de sangre", según relata su familiar.

A pesar del estado en el que se encontraba, el joven consiguió llegar a un taxi por su propio pie y pidió que le llevaran a Urgencias, donde le encontraron diferentes fracturas. Desde entonces, por temor, el joven ha reducido sus salidas de casa.

Más seguridad e iluminación

El familiar del joven solicita que, ante los hechos ocurridos, se aumente la iluminación y la vigilancia en la zona, que considera que actualmente es "insegura". A principios de este mes un vecino de la zona también denunció que la estación del municipio abre en horarios arbitrarios y apuntó a la "dejadez" de las instalaciones.

La Guardia Civil señala que en la zona no hay constancia de agresiones a jovenes. Por otro lado, este Diario ha preguntado en varias ocasiones al Ayuntamiento de Sant Antoni si tiene constancia de sucesos como este en el entorno y, en ese caso, si tiene previsto mejorar o aumentar la seguridad o iluminación en el entorno de la estación de autobuses, pero no ha obtenido respuesta.

También se ha consultado al Consell de Ibiza, que gestiona la estación de autobuses. Desde la institución señalan que actualmente el horario de atención es de ocho de la mañana a tres de la tarde, pero se está licitando un servicio de gestión de toda la estación que permitirá tener "más horario, disponibilidad de los baños, salas de espera, etcétera".