“Lo dejaron tirado y en un charco de sangre”, denuncia un familiar del joven agredido en una estación de autobuses de Ibiza

Era un domingo de finales de enero cuando un grupo de jóvenes persiguieron y pegaron a un chico que iba con sus amigos. Los hechos ocurrieron en la estación de autobuses de Sant Antoni. Los jóvenes habían ido hasta allí pensado que estarían más seguros, pero la escasa luz del lugar no ayudó.

Los agresores le propinaron varias patadas y puñetazos y lo dejaron tirado en el suelo "en un charco de sangre", explica un familiar del chico, que ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil.

A pesar del estado en el que se encontraba, el joven consiguió llegar a un taxi por su propio pie y pidió que le llevaran a Urgencias, donde le encontraron diferentes fracturas. Desde entonces, por temor, el joven ha reducido sus salidas de casa.

"Lo que quiero es que la zona esté vigilada, porque es un punto donde se reúnen todos los jóvenes de Ibiza", señala el familiar mostrando preocupación por que algo así vuelva a ocurrir.

Estación "insegura"

El familiar del joven solicita que, ante los hechos ocurridos, se aumente la iluminación y la vigilancia en la zona, que considera que actualmente es "insegura". A principios de este mes un vecino de la zona también denunció que la estación del municipio abre en horarios arbitrarios y apuntó a la "dejadez" de las instalaciones.

La Guardia Civil señala que en la zona no hay constancia de agresiones a jóvenes. Por otro lado, este Diario ha preguntado en varias ocasiones al Ayuntamiento de Sant Antoni si tiene constancia de sucesos como este en el entorno y, en ese caso, si tiene previsto mejorar o aumentar la seguridad o iluminación en el entorno de la estación de autobuses, pero no ha obtenido respuesta.

También se ha consultado al Consell de Ibiza, que gestiona la estación de autobuses. Desde la institución señalan que actualmente el horario de atención es de ocho de la mañana a tres de la tarde, pero se está licitando un servicio de gestión de toda la estación que permitirá tener "más horario, disponibilidad de los baños, salas de espera, etcétera".