De una cueva en Ibiza al ‘megaformer’: así son las fiestas fitness clandestinas con chupitos de vitamina B12 y matcha

Yoga en cuevas frente a es Vedrà, ceremonias chamánicas para conectar con la “energía atlanteana” de la isla o talleres de expansión de la conciencia en fincas centenarias del interior. Ibiza se ha convertido en varias ocasiones en escenario de experiencias espirituales y deportivas. En ese ecosistema donde lo místico y lo ‘wellness’ se dan la mano, no sorprende que una cueva ibicenca haya sido también pista de entrenamiento para una de las tendencias más exclusivas del fitness internacional: las fiestas deportivas clandestinas de ClandestineMood en Barcelona.

"Acude a las 7PM a la localización secreta". Las instrucciones llegan por mail 24 horas antes. Se leen rápido, casi esperando que se autodestruyan como en una película de James Bond. Pero no. Ahí siguen. "Te espera una locura", advierten. Junto al misterio, un número de taquilla y un ‘dress code’: deportivo negro.

Así funcionan estos eventos con lista de espera y estética milimetrada que han llegado a celebrarse en una cueva de Ibiza, además de en tiendas, restaurantes, cines o galerías de arte en ciudades como Barcelona o Madrid. El concepto mezcla entrenamiento de alta intensidad —de running a barre o pilates— con aromaterapia, tatuajes exprés, peinados rápidos, matcha con DJ y hasta chupitos de vitamina B12. En algunas ediciones, la entrada incluía mallas de lana merino y una Glow Mask luminosa, el Darth Vader del colágeno.

La experiencia no se repite. "Si te lo pierdes, te lo pierdes para siempre", avisan. Su lema lo resume: "Que vivas una primera vez muchas veces". Han aparecido incluso en la lista Forbes y presumen de convertir el deporte en ritual social, exclusivo y efímero.

Detrás está Tammy Iban, 35 años, exgimnasta de rítmica y entrenadora de celebridades en Miami. Fundó ClandestineMood hace siete años en Barcelona y la idea explotó. Hoy organizan eventos en Madrid, Ibiza, Miami, México, Milán o Nueva York. "El gimnasio de Lima y Hugh Jackman nos contactó para hacer un evento con ellos", explica. Las entradas suelen agotarse en pocos días. “Siempre decimos que estamos abiertos al chantaje —bromea— y no te voy a negar que alguna vez nos han enviado algo a la oficina y hemos regalado una plaza”.

En Barcelona, una de las últimas localizaciones fue una ‘boutique’ de pilates en la calle Marià Cubí. Máquinas reformer de diseño, pesas minimalistas y una versión avanzada: el “megaformer”. “Cuando hagas la clase lo verás”, explicaba Teresa de la Fuente, socia de Iron Studios a El Periódico de Cataluña. El gancho es claro: la clase a la que hay que apuntarse "si quieres un six pack". Y uno ya se imagina saliendo con la tableta de Ronaldo.

Ibiza: espiritualidad, deporte y experiencia

La conexión con Ibiza no es anecdótica. Ya en abril de 2023, el apartado de “experiencias” de Airbnb mostraba hasta qué punto el visitante busca algo más que ocio nocturno. Desde clases de yoga vinyasa en cuevas “secretas” —lugares tan conocidos como sa Figuera Borda— con meditación, cartas de ángel y cava frente a es Vedrà, hasta ceremonias de sanación con tambores amazónicos o jornadas de expansión de la conciencia que culminan en un tipi junto al fuego tras ver el atardecer en sa Penya Esbarrada, las Puertas del Cielo.

La isla vende energía, transformación y vivencias únicas. En ese contexto, sudar en una cueva al ritmo de un DJ, con lista de espera y ubicación confidencial, encaja casi de forma natural. Porque en Ibiza, incluso el deporte puede convertirse en experiencia secreta.