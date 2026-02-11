El Consell de Ibiza tiene localizadas 300 viviendas turísticas ilegales

«Tenemos localizadas unas 300 viviendas turísticas en estos momentos, y se han eliminado 2.200 anuncios ilegales en redes sociales, pasando así de 2.900 a 700», explicó este viernes el vicepresidente y conseller insular de Lucha contra el Intrusismo en Ibiza, Mariano Juan.

El PSOE preguntó en el pleno insular sobre el trabajo que están realizando los inspectores del departamento de Intrusismo contratados a través del programa financiado con fondos del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS). El grupo socialista pidió saber cuántos de ellos se están dedicando a realizar inspecciones de alquiler turístico ilegal y cuántas actas sancionadoras en viviendas han abierto desde que fueron contratados. Pero todos los inspectores del plan de choque sufragado con el ITS «en este momento se están dedicando a luchar contra el intrusismo en materia de transportes en la entrada a Ibiza, que es el aeropuerto, y contra la fuente de fidelización del transporte ilegal».

«Los otros inspectores, los de la estructura del Consell, los siete inspectores, sí se están dedicando a los pisos turísticos. Se han hecho 200 inspecciones junto con el sistema de inteligencia que estamos utilizando», agregó el vicepresidente en su respuesta.

El Consell anunció el pasado mes de marzo dicho plan de choque para reforzar su lucha contra el alquiler ilegal y el intrusismo en general, lo que se traduce en nuevos inspectores, instructores y administrativos. El proyecto tiene un coste de cuatro millones de euros que está sufragado íntegramente por el Govern balear a través del mencionado ITS.