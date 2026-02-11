De Caló de s’Oli a Cas Serres: el ciclo 'Dies Musicals' vuelve a Ibiza con 15 propuestas locales

El Consell Insular de Ibiza, a través del departamento de Educació, Cultura i Patrimoni, pone este 12 de febrero a la venta las entradas para los conciertos del XII Cicle Dies Musicals, una iniciativa que nació en 2013 bajo el nombre de 'Dijous Musicals' y que se ha consolidado como escaparate para la promoción de grupos y solistas de la isla.

En esta edición se han seleccionado 15 conciertos de entre las 25 propuestas presentadas. El objetivo, según destaca la institución insular, es seguir impulsando el talento musical local y facilitar espacios y escenarios para que compositores, intérpretes y bandas puedan presentar sus trabajos al público ibicenco.

Conciertos en varios municipios y espacios culturales

El ciclo se desarrollará durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo en distintos recintos culturales de Ibiza, con la colaboración de los ayuntamientos, que ceden los espacios. Entre las sedes previstas figuran el Auditori del Centre Sociocultural de Cas Serres, el Teatro España, el Auditori del Centre Cultural de Jesús, el Auditori Caló de s’Oli, el Centre de Cultura Can Jeroni, el Auditori del Centre Cultural Cervantes y la sala de plenos del Ayuntamiento de Sant Joan.

El primer concierto será el 22 de febrero de 2026, a las 20 horas, con Tributo a Juan Morilla en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou. El ciclo se cerrará el 17 de mayo, también a las 20 horas, con Andrés Coll & Rob Luft Quartet en el Auditori de Cas Serres de Ibiza.

Programación completa del XII Dies Musicals

22 de febrero : Tributo a Juan Morilla, Auditori Caló de s’Oli (Cala de Bou, Sant Josep) 20 horas.

: Tributo a Juan Morilla, Auditori Caló de s’Oli (Cala de Bou, Sant Josep) 20 horas. 27 de febrero : Toni Costa, Teatre Espanya (Santa Eulària) 20 horas.

: Toni Costa, Teatre Espanya (Santa Eulària) 20 horas. 1 de marzo : Flor de Azahar, Auditori Centre Cultural Cervantes (Sant Antoni) 19 horas.

: Flor de Azahar, Auditori Centre Cultural Cervantes (Sant Antoni) 19 horas. 6 de marzo : Un parell de tres, Sala de Plens Ajuntament de Sant Joan de Labritja. 19 horas.

: Un parell de tres, Sala de Plens Ajuntament de Sant Joan de Labritja. 19 horas. 22 de marzo : Karlus, Teatre Espanya (Santa Eulària des Riu) 20 horas.

: Karlus, Teatre Espanya (Santa Eulària des Riu) 20 horas. 27 de marzo : Bis@Bis, Auditori Caló de s’Oli (Cala de Bou, Sant Josep) 20 horas.

: Bis@Bis, Auditori Caló de s’Oli (Cala de Bou, Sant Josep) 20 horas. 28 de marzo : Hnos. Torres, Auditori Centre Cultural Cervantes (Sant Antoni) 19 horas.

: Hnos. Torres, Auditori Centre Cultural Cervantes (Sant Antoni) 19 horas. 29 de marzo : Encantades, Centre de Cultura Can Jeroni (Sant Josep) 20.30 horas.

: Encantades, Centre de Cultura Can Jeroni (Sant Josep) 20.30 horas. 24 de abril : Claudia Bardagí, Auditori Centre Cultural de Jesús (Santa Eulària) 20 horas.

: Claudia Bardagí, Auditori Centre Cultural de Jesús (Santa Eulària) 20 horas. 2 de mayo : The Rosemary Family, Auditori Centre Cultural Cervantes (Sant Antoni) 19 horas.

: The Rosemary Family, Auditori Centre Cultural Cervantes (Sant Antoni) 19 horas. 3 de mayo : Eivissa Ensemble 2000, Auditori Caló de s’Oli (Cala de Bou, Sant Josep) 20 horas.

: Eivissa Ensemble 2000, Auditori Caló de s’Oli (Cala de Bou, Sant Josep) 20 horas. 9 de mayo : Dúo Ekríktiko, Auditori de Cas Serres (Ibiza) 20 horas.

: Dúo Ekríktiko, Auditori de Cas Serres (Ibiza) 20 horas. 10 de mayo : Héctor Koa, Centre de Cultura Can Jeroni (Sant Josep) 20.30 horas.

: Héctor Koa, Centre de Cultura Can Jeroni (Sant Josep) 20.30 horas. 16 de mayo : Dúo Marí-Herrera, Sala de Plens Ajuntament de Sant Joan de Labritja. 20 horas.

: Dúo Marí-Herrera, Sala de Plens Ajuntament de Sant Joan de Labritja. 20 horas. 17 de mayo: Andrés Coll & Rob Luft Quartet, Auditori de Cas Serres (Ibiza) 19 horas.

El precio de las entradas será de 2 euros si se compran hasta dos horas antes del concierto y de 3,50 euros en taquilla. A partir de mañana, 12 de febrero, se podrán adquirir online a través de la web www.ticketib.com.