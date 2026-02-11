Comprar en Ibiza cuesta cada vez más: Santa Eulària encabeza el 'ranking' balear del precio de la vivienda

Santa Eulària se sitúa como la zona con el precio por metro cuadrado más elevado para adquirir una vivienda de segunda mano en Baleares, con un valor medio de 9.194 euros/m², según los datos del portal inmobiliario Fotocasa. Esta cifra multiplica por 3,2 el precio medio de España, que se sitúa en 2.879 €/m², de acuerdo con el mismo informe.

El mapa de precios en Ibiza confirma, además, que el empuje se concentra en enclaves especialmente demandados. A Santa Eulària le siguen en el ranking Marina Botafoc - Talamanca (8.485 €/m²), Ses Figueretes - Platja d’en Bossa - Cas Serres (7.497 €/m²) y S’Eixample - Can Misses (6.941 €/m²).

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, explica que los barrios con precios más altos reflejan “una doble realidad”. Por un lado, señala “la fortísima concentración de la demanda en zonas prime de grandes capitales como Madrid y Barcelona”, donde la escasez de oferta y la presencia de compradores con alta capacidad adquisitiva presionan los precios “hasta niveles históricamente elevados”. Por otro, apunta a cómo “las mayores subidas” se están registrando en barrios de provincias, lo que interpreta como una búsqueda de alternativas “más asequibles”, muchas veces vinculadas a segunda residencia o vivienda vacacional. En ese escenario, Matos advierte de que crecimientos cercanos o superiores al 90% en un año “anticipan nuevos riesgos de tensión si la oferta no acompaña”.

En el caso concreto de Santa Eulària, el informe detalla que comprar una vivienda exige un desembolso medio de 9.194 euros por metro cuadrado. Traducido a una vivienda tipo de 80 m², el precio medio ofertado en diciembre de 2025 habría sido de 735.520 euros. Aun así, Fotocasa apunta que esta cifra es inferior a la de 2024, cuando el precio medio se situó en 756.475 euros, lo que supone una caída del 2,8%: 20.955 euros menos que hace un año.

Pese a ese ajuste interanual, Santa Eulària se mantiene como el punto más caro de Baleares en el mercado de segunda mano, con un nivel de precios muy por encima de la media nacional y con otras zonas de Ibiza también instaladas en la parte alta del ranking.