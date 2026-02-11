Fernando Luis Gracia, comandante general de Baleares, en Ibiza: "Me considero 'foraster' con f minúscula"

"Desde la periferia siempre es más complicado", recalca el próximamente jubilado comandante general de las Islas Baleares, Fernando Luis Gracia Herréiz, sobre las diferencias que se pueden percibir entre la Península y las islas. En el acto celebrado este miércoles destaca el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de transmitir un agradecimiento por estos cuatro años en los que ha trabajado como el más alto cargo del ejército de las Baleares.

"Gracias por estos cuatro años fantásticos que hemos trabajado juntos", inicia su discurso Gracia ante la presencia del obispo de Ibiza, Vicent Ribas Prats; los alcaldes de Ibiza y Sant Antoni, Rafael Triguero Costa y Marcos Serra Colomar, respectivamente, y concejales de los ayuntamientos así como efectivos de la Guardia Civil y la Policía. Acto seguido, cambia su tono y comenta: "Me disculpo por no estar más en Ibiza, pero desde Palma os llevamos siempre en el corazón", asegura el comandante. Asimismo, mantiene: "Si Dios quiere este noviembre volveremos a Ibiza, queremos hacer algo todos los años en la isla". Además, muestra su agradecimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado presentes por su "apoyo constante en la isla".

Trayectoria en Baleares

"He sido el comandante más longevo de Baleares en los últimos 30 años", bromea Gracia, dado que su trayectoria ha sido de tan solo cuatro años como comandante general de las Baleares. En este tiempo, explica que han hecho "muchísimas cosas": "Nos ha dado para cambiar muchas cosas dentro de la comandancia general, para profundizar en las comunidades civiles y para ayudar a las Baleares en su conjunto", dice el comandante. Se lleva "una impresión muy positiva de los cuatro años aquí, personal y profesionalmente", además, cree que han tenido "más presencia" en las islas.

"Me considero foraster con f minúscula", ríe el comandante, aludiendo a su tiempo en las Baleares: "No soy mallorquín de nacimiento, pero lo soy de corazón", y añade que habla todos los dialectos de las islas, "mallorquín, menorquín e ibicenco". Explica, a su vez, que se va de Baleares con "una sensación de hijo adoptado por la sociedad de las islas".

"Las cuatro islas son magníficas, con gente estupenda, un ambiente fantástico y personas trabajadoras de las cuales he aprendido muchísimo", elogia el comandante. Sobre todo, le ha gustado Baleares "por el reto". Explica que se encontró con "una guarnición que en su día se redujo muchísimo", y aclara que "se trataba de pelear para volver poner a Baleares en su sitio estratégico, darle de nuevo la importancia que tiene". Comenta sobre el ejército terrestre que las operaciones debían tener presencia en las islas "de manera ordenada, de forma correcta". Ha querido "poner Baleares en el mapa", asegura: "Cualquiera que viene aquí no puede más que alegrarse".

Presencia del ejército en Ibiza

Cuando se le pregunta sobre la presencia del ejército en Ibiza estos últimos días, expone que se trata de un "mando operativo terrestre": "Es una operación permanente del mando de operaciones que desarrolla el ejército de tierra, que se desarrolla fundamentalmente en Canarias, Ceuta y Melilla, y Baleares", aclara el militar. "Son una serie de ejercicios que, por un lado, trata que la población de lugares más alejados vean a sus Fuerzas Armadas y, por el otro lado, que las Fuerzas Armadas conozcan el entorno en el que trabajan".

Para los militares cree que es necesario que "expongan a la sociedad cuáles son sus virtudes, su valor añadido y que la sociedad vea en ellos el apoyo, el cuidado que tienen que tener". Insiste en que el ser visibles trae sus "beneficios". Sobre las operaciones de rescate que se han efectuado en torno al temporal destaca: "Siempre ayudamos en todo lo que podemos".

Consejo para su sucesor

Gracia aunque espera poder tener a su sucesor unos días antes de marcharse, declara sobre el consejo que le daría: "Mi consejo sería que se mimetice con Baleares, hay que entenderla y hay que quererla", e igualmente, cree que "hay que lanzarse a esta tierra, comprenderla como es", y que "hay que empujarla muchísimo".

Sobre los que "traen iniciativas", el comandante general quiere destacar que estas "no suelen ser iniciativas de hoy para mañana, sino que requieren de tiempo y de esfuerzo". A sus compañeros y sucesores les recomienda "que empujen mucho, y más estando en la periferia", dado que "desde la periferia siempre es más complicado". Muchas de las decisiones "no se suelen tomar desde aquí, sino desde otros lados, entonces hay que comprobar que las decisiones estén un poco en consonancia con lo que tenemos", finaliza Gracia.