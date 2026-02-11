Dos colegios de Ibiza, galardonados en los premios 11F 'Yo también quiero ser científica'

Dos colegios de Ibiza han recibido tres galardones en los premios 11F 'Yo también quiero ser científica', una iniciativa impulsada por el Govern con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En total se han presentado 74 proyectos de 28 centros educativos de Baleares desde educación Infantil hasta Bachillerato con la participación de más de 500 alumnos, según ha informado en una nota el Ejecutivo balear.

El secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Sunyer, de la conselleria de Educación y Universidades, ha asistido a la entrega de los premios. El acto se ha celebrado en la sala de actos de la Conselleria de Educación y Universidades, con la asistencia del alumnado finalista, profesorado y familias, así como de la directora del IBDona, que ha participado en la entrega de los premios.

Proyectos galardonados en Ibiza

Los trabajos premiados se han seleccionado en diferentes modalidades, valorando el rigor científico, la creatividad, el trabajo cooperativo y la capacidad de comunicación, destaca la nota. En cuanto a los premios, los centros y grupos galardonados han recibido lotes de libros divulgativos, material didáctico para trabajar la ciencia en el aula y la posibilidad de participar en talleres educativos especializados. Entre estas actividades se incluyen talleres vinculados a la astronomía y la observación del espacio, pensados para que el alumnado pueda preparar y observar el eclipse previsto para el próximo verano, reforzando así el aprendizaje científico a partir de la experimentación directa.

Un momento de la entrega de premios. / CAIB

En la modalidad de exposiciones de aula, en la categoría B, el primer premio ha sido para el CEIP Nostra Senyora de Jesús, que ha creado una muestra artística interdisciplinaria sobre mujeres científicas vinculadas a la alimentación y la nutrición, combinando murales informativos y creaciones inspiradas en Arcimboldo y Ellen Swallow Richards.

En cuanto a la modalidad de productos digitales, en la categoría C, el tercer premio ha sido para Nuestra Señora de la Consolación, en Ibiza. Finalmente, en la modalidad de trabajos de aula analógicos, el CEIP Nostra Senyora de Jesús, de Ibiza, ha quedado en segundo lugar.

Vocaciones científicas

El concurso 'Yo también quiero ser científica' es una iniciativa conjunta de la conselleria de Educación y Universidades y del IBDona, desarrollada a través de IBSTEAM, con el objetivo principal de estimular las vocaciones científicas y tecnológicas entre el alumnado, desde las primeras etapas educativas hasta la educación Secundaria. El proyecto promueve el pensamiento científico, la curiosidad, la investigación y el trabajo cooperativo en el aula, a la vez que ofrece referentes femeninos cercanos en diferentes ámbitos de la ciencia. De este modo, contribuye a ampliar el horizonte vocacional del alumnado y a favorecer una elección de estudios libre de estereotipos.