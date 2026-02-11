Ciencia con nombre de mujer en las aulas de Ibiza

«Descubre e insiste en tu pasión, supera obstáculos con determinación y enfrenta los desafíos con valentía». Este es el consejo que transmite la oceanógrafa y responsable del área física del Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares (Socib), Emma Reyes, a los alumnos de primero del Bachillerato científico del instituto Isidor Macabich. La presencia de Reyes en el centro tiene una explicación: es la protagonista de una de las conferencias impartidas con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Por ello, la charla educativa cuenta, además, con un trasfondo reivindicativo: «Parece que solo hay referentes hombres en la ciencia, pero hay muchas mujeres que también han tenido un papel clave en este ámbito, como Jeanne Baret».

Precisamente, Reyes relata la historia de Baret, reconocida bióloga francesa nacida en 1740, que consigue captar la atención de los nueve estudiantes presentes en la conferencia: «Fue una mujer que viajó por todo el mundo disfrazada de hombre, ya que en esa época estaba prohibido que las mujeres viajaran a bordo de la marina francesa, y descubrió numerosas especies vegetales».

La oceánografa, Emma Reyes, imparte una conferencia en el IES Isidor Macabich. / J.A. Riera

Más allá de aludir a la invisibilidad de la labor de las mujeres en el ámbito científico, también reivindica su papel: «Somos muy guerreras y también podemos ser lo que queramos», exclama Reyes, que recuerda que «cuando iba a la universidad era la única chica que quería ser oceanógrafa». Por otro lado, Reyes señala que las estadísticas reflejan una brecha de género en los grados científicos y tecnológicos, donde la presencia masculina supera a la femenina entre un 20% y un 30%: «Es cierto que en ciencias y tecnología hay más estudiantes hombres que mujeres».

"El dato mata al relato"

Para Reyes, esta brecha responde en gran medida a los estereotipos. «Hay estudios que demuestran que es tres veces más probable que se regale un juguete científico a un chico que a una chica», ejemplifica. Y concluye: «El dato mata al relato y además, existe un sesgo educativo». La jornada de enseñanza, organizada por el Aula IbizaPreservation de Criminalidad Azul de la Universitat Jaume I de Castellón (UJI), cuenta con una Reyes dinámica y participativa, que implica al alumnado durante toda la charla. «Me gusta que no solo hable yo y que esto no sea un monólogo», señala.

Para dinamizar la sesión, Reyes pone a prueba los conocimientos del alumnado con una breve batería de preguntas. «¿Qué es más cálido, el Atlántico o el Mediterráneo?», «¿Qué mar está conectado con el océano Atlántico?», lanza. Los alumnos aciertan: el Mediterráneo es más cálido y está unido al Atlántico. Sin embargo, hay otras preguntas más complejas, como precisar la profundidad del mar Mediterráneo. «Es de aproximadamente 1.500 metros», indica Reyes tras varias respuestas incorrectas. Así, los alumnos incorporan un nuevo aprendizaje que, con toda probabilidad, conservarán en la memoria.

Reyes, con grandes referentes oceanógradas de fondo. / J.A. Riera

Reyes también comparte algunas de sus aficiones, como el ciclismo. «Cuando termino de trabajar me gusta desconectar y montar en bicicleta, y no precisamente como principiante. De hecho, he recorrido parte del desierto del Sáhara». Con este ejemplo, subraya la importancia de cuidar la salud mental: «Hay que tener motivaciones y, si algo te gusta, no dejarlo». Precisamente, la posibilidad de compaginar el deporte con los estudios es uno de los aspectos que más llama la atención a uno de los alumnos, cuya principal afición es el deporte y que, además, quiere ser fisioterapeuta. Al finalizar la charla, le pregunta cómo lograrlo. Reyes le responde: «Es muy importante no abandonar lo que a uno le gusta. Hay que mantener sanos tanto la mente como el cuerpo».

Tras la conferencia surgen más preguntas. «¿Has sentido alguna vez que, por ser mujer, se te ha valorado menos en el ámbito científico?», le plantean. Reyes asegura que en España ha recibido el mismo trato que sus compañeros, aunque reconoce que «la mayoría de los altos cargos suelen estar ocupados por hombres».

Reyes se despide tras su segunda participación en Ibiza en una jornada divulgativa —la primera fue en formato telemático, durante la crisis de la covid-—. «He visto a los chicos y chicas muy atentos. Es gratificante hablar con jóvenes que quizá sean futuros compañeros de profesión y que han mostrado mucho interés», concluye.

Al margen de Reyes, participan en esta iniciativa Carme Alomar, investigadora del Centro Oceanográfico de Baleares COB-CSIC; Nerea Piñeiro, investigadora del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados Imedea-UIB; Eva Fonfría, investigadora postdoctoral del Laboratorio Marino de Dénia en la Universidad de Alicante; y Vanesa Guzmán, estudiante de Ciencias del Mar en prácticas en el Socib y exalumna de secundaria en Ibiza.

Los centros educativos participantes son, al margen del Isidor Macabich, el institutos Quartó de Portmany y Xarc y el colegio Santa Gertrudis. Precisamente, en el Xarc se lleva a cabo el taller de ilustración 'Els nostres peixos singulars', en el que más de un centenar de estudiantes participaron en la creación colectiva de un mural de diez metros sobre especies marinas del entorno pitiuso