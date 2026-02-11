Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnaval

El carnaval de Santa Eulària ya tiene fecha y una rúa en Puig d'en Valls

Más de 400 personas participarán en el desfile este año

Foto del carnaval del pasado año en Santa Eulària.

Foto del carnaval del pasado año en Santa Eulària. / Toni Escobar

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha anunciado la celebración de una nueva rúa de carnaval el próximo martes 17, cuando las principales calles del municipio volverán a llenarse de música, color y disfraces en una de las citas más esperadas del calendario festivo.

Según ha informado el Consistorio, el punto de concentración de todos los participantes se establecerá, como es tradición, en la zona del Hotel Aguas de Ibiza a partir de las 16 horas. Allí se llevará a cabo la certificación para comprobar que se cumplen todos los requisitos establecidos y se organizará el orden de salida.

Recorrido Santa Eulària.

Recorrido Santa Eulària. / A.S.E.

El desfile arrancará a las 17 horas y contará con la participación de más de 400 personas distribuidas en cinco carrozas y tres comparsas sin vehículo, que desfilarán a pie. El recorrido seguirá el itinerario habitual: calle Salvador Camacho, César Puget Riquer, José Guasch Vich y Sant Jaume, hasta llegar al paseo de s’Alamera, donde la comitiva se detendrá.

La entrega de premios tendrá lugar en la plaza de España, en un ambiente festivo que estará amenizado por música en directo a cargo del grupo Sandy Valey Band.

El Ayuntamiento ha recordado que este año se repartirán más de 8.000 euros en premios, distribuidos en cuatro categorías generales y cinco premios especiales. Entre estos reconocimientos destacan galardones a la mejor comparsa escolar, la mejor comparsa de adultos y un premio específico destinado a promover la historia y el patrimonio local de Santa Eulària, entre otros.

Recorrido Puig d'en Valls.

Recorrido Puig d'en Valls. / A.S.E.

Un año de novedades

Como novedad este año, la parroquia de Puig d’en Valls celebrará por primera vez su propia rúa de carnaval el domingo 15 de febrero. La cita comenzará a las 11 horas en la plaza del Mestre Terrisser Frígoles.

La comitiva, que este año tendrá como temática la película 'Mad Max', recorrerá las calles Camí Vell de Sant Mateu, Nord, Puig d’en Valls, Mediterrani y Sant Antoni. Posteriormente volverá a transitar por un tramo del Camí Vell de Sant Mateu y finalizará el recorrido por la calle Marí Mayans hasta llegar al centro deportivo, donde habrá música para continuar la celebración.

Esta iniciativa surge de la Comisión de fiestas de la parroquia, distintas asociaciones de familias de los centros escolares y la asociación Creix, que será la encargada de abrir el desfile con más de 50 personas mayores. Desde el Ayuntamiento destacan que el objetivo es consolidar esta rúa como una cita fija dentro del calendario carnavalesco del municipio.

