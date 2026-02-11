Los barrios de Ca n’Escandell y Can Cantó estrenan nuevo vial de salida a la avenida de la Paz

El Ayuntamiento de Ibiza ha reabierto este miércoles la calle Aubarca con la nueva configuración viaria, que la convierte en una vía de doble sentido de circulación e incorpora un carril de salida hacia el tramo municipal del primer cinturón de ronda (EI-10), la avenida de la Paz, comprendido entre las rotondas de acceso a Can Misses y ses Figueretes, según ha informado en una nota el Ayuntamiento de Ibiza.

Esta actuación supone una mejora significativa de la movilidad en la ciudad, ya que permite redistribuir el tráfico rodado en los barrios de Ca n’Escandell y Can Cantó, al ofrecer una alternativa que contribuye a reducir la congestión en la calle es Cubells y en la rotonda de Can Misses, presume el Ayuntamiento. "La nueva conexión facilita la fluidez de la circulación, reduce los tiempos de desplazamiento e incrementa la seguridad vial", detalla la nota.

El proyecto ha incluido también la regulación del tráfico en el cruce entre las calles es Cubells y Aubarca, mediante la creación de una intersección giratoria (rotonda), una solución que responde a las necesidades de circulación de este punto y mejora la ordenación del tráfico.

Vista de la intersección entre las calles Aubarca y es Cubells. / A.D.E.

En el tramo de la calle Aubarca situado por encima de la calle es Cubells, se ha modificado la configuración de la vía con la implantación de aparcamientos en espiga, diseñados para facilitar las maniobras de incorporación y evitar que los vehículos invadan la acera. También se ha habilitado otra minirotonda en la parte superior para facilitar los cambios de sentido de manera segura.

Además, el proyecto ha incorporado una línea de aparcamiento central, con el objetivo de incrementar el número de plazas disponibles y definir carriles de circulación adecuados, pero no excesivamente anchos, para evitar el estacionamiento en doble fila, una problemática recurrente en la zona.

Fin de obras

Las obras, que quedarán completamente finalizadas a lo largo de esta semana, incluyen también la creación de dos nuevos pasos de peatones, que permiten generar nuevos itinerarios adaptados y más seguros, reforzando así la accesibilidad y la seguridad en este entorno urbano. Esta intervención se enmarca en el proceso de transformación del tramo municipal de la EI-10 en una avenida urbana concebida como eje de conexión entre barrios, mejorando la cohesión, la conectividad y la calidad del espacio público.

Por último, el Ayuntamiento recuerda que los trabajos de reasfaltado de la calle Aubarca se incluyen dentro del Plan municipal de Reasfaltados, financiado a través del Plan 5 del Consell Insular de Ibiza, y han permitido mejorar el estado del firme y garantizar una circulación más segura y confortable.