Borrascas

Baleària cancela una ruta marítima por las fuertes rachas de viento y oleaje en Ibiza

La borrasca 'Nils' azota Baleares

Imagen de archivo de barco de Baleària en el puerto de Ibiza. / Vicent Marí

Nuria García Macias

Ibiza

Los fuertes vientos y fenómenos costeros ha provocado varias cancelaciones de entradas de navieras en Ibiza. A través de un comunicado en sus redes sociales, Baleària ha informado de una modificación en algunos de sus servicios marítimos.

Concretamente, las travesías entre Dènia, Palma e Ibiza han sido canceladas, en ambos sentidos, del fast ferry 'Eleanor Roosevelt' a causa del fuerte viento y el oleaje previsto para mañana jueves en las costas de Baleares.

Según las predicciones meteorológicas de la Aemet, Ibiza registrará vientos de hasta 80 kilómetros por hora y se espera llegar hasta los 90. La alerta amarilla permanecerá activa desde las 4 horas hasta las 14 horas de este jueves.

En cuanto a los fenómenos costeros, Aemet también ha activado la alerta por vientos de componente oeste, de entre 50 y 60 kilómetros por hora, una fuerza equivalente a magnitud 7. Además, la Agencia Estatal de Meteorología prevé olas de 3 a 4 metros de altitud.

La borrasca 'Nils' ha llegado a Ibiza y Formentara este miércoles con una alerta amarilla por rachas de hasta 75 kilómetros hora. La borrasca de alto impacto también ha dejado olas de hasta 4 metros en las Pitiusas, según los meteorólogos.

TEMAS

