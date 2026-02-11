Borrascas
Baleària cancela una ruta marítima por las fuertes rachas de viento y oleaje en Ibiza
La borrasca 'Nils' azota Baleares
Los fuertes vientos y fenómenos costeros ha provocado varias cancelaciones de entradas de navieras en Ibiza. A través de un comunicado en sus redes sociales, Baleària ha informado de una modificación en algunos de sus servicios marítimos.
Concretamente, las travesías entre Dènia, Palma e Ibiza han sido canceladas, en ambos sentidos, del fast ferry 'Eleanor Roosevelt' a causa del fuerte viento y el oleaje previsto para mañana jueves en las costas de Baleares.
Según las predicciones meteorológicas de la Aemet, Ibiza registrará vientos de hasta 80 kilómetros por hora y se espera llegar hasta los 90. La alerta amarilla permanecerá activa desde las 4 horas hasta las 14 horas de este jueves.
En cuanto a los fenómenos costeros, Aemet también ha activado la alerta por vientos de componente oeste, de entre 50 y 60 kilómetros por hora, una fuerza equivalente a magnitud 7. Además, la Agencia Estatal de Meteorología prevé olas de 3 a 4 metros de altitud.
La borrasca 'Nils' ha llegado a Ibiza y Formentara este miércoles con una alerta amarilla por rachas de hasta 75 kilómetros hora. La borrasca de alto impacto también ha dejado olas de hasta 4 metros en las Pitiusas, según los meteorólogos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Dos heridos graves tras chocar un coche y una moto en Ibiza
- Los residentes de Ibiza y Formentera tendrán excepciones para entrar en Mallorca con sus vehículos
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
- Un tiburón de grandes dimensiones nada en el puerto de Ibiza