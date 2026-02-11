Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Discotecas Ibiza

Anyma regresa a [UNVRS] Ibiza con una nueva propuesta creativa

El productor presentará su nuevo proyecto creativo ÆDEN

Discoteca UNVRS.

Discoteca UNVRS. / UNVRS

Redacción Digital

Ibiza

Anyma volverá a [UNVRS] en 2026 con una nueva residencia que se celebrará los martes, de junio a septiembre. Así lo ha comunicado The Night League, que confirma el regreso del artista al primer hyperclub del mundo tras colgar el cartel de sold out durante toda la temporada 2025.

El productor presentará un nuevo capítulo de su universo creativo, ÆDEN, concebido específicamente para el espacio de [UNVRS]. Según The Night League, el club fue diseñado para combinar la escala de una gran arena con la cercanía y la intensidad de una pista de baile, que integra arquitectura, tecnología, sonido y público en una experiencia inmersiva de gran formato.

La residencia formará parte del ÆDEN Global Tour 2026, una gira limitada que arrancará tras su debut como cabeza de cartel en Coachella. No obstante, será en Ibiza donde el concepto se desarrolle en su versión más completa, adaptada al hyperclub y a la energía de la isla.

Matteo Milleri, mente detrás de Anyma, amplía los límites entre música y tecnología tras hitos como su residencia en Sphere Las Vegas y el impacto internacional de su paso por [UNVRS] en 2025. Su narrativa artística, iniciada con la trilogía Genesys, evoluciona ahora hacia ÆDEN como nueva etapa creativa.

The Night League ha informado de que las fechas oficiales se anunciarán próximamente y que ya está abierto el registro para acceder a novedades sobre la residencia y el proyecto global.

