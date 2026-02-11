Alumnos del CEIP Vénda d’Arabí visitan el Ayuntamiento de Santa Eulària

Alumnos de segundo de Primaria del colegio Vénda d’Arabí visitaron ayer el Ayuntamiento de Santa Eulària para conocer su funcionamiento. La actividad, vinculada a un trabajo previo sobre el periodismo, incluyó un recorrido por las dependencias y la sala de plenos, donde preguntaron por el trabajo diario a la concejala de Cultura, Marisol Ferrer.