OFERTA FLASH
El álbum
Alumnos del CEIP Vénda d’Arabí visitan el Ayuntamiento de Santa Eulària
Alumnos de segundo de Primaria del colegio Vénda d’Arabí visitaron ayer el Ayuntamiento de Santa Eulària para conocer su funcionamiento. La actividad, vinculada a un trabajo previo sobre el periodismo, incluyó un recorrido por las dependencias y la sala de plenos, donde preguntaron por el trabajo diario a la concejala de Cultura, Marisol Ferrer.
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Dos heridos graves tras chocar un coche y una moto en Ibiza
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
- Un tiburón de grandes dimensiones nada en el puerto de Ibiza
- Estos son los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni 2026